Daughter Raped by Father: স্বয়ং বাবার তীব্র যৌনলালসার স্বীকার চোদ্দোর কন্যা? বাড়ি ফাঁকা পেলেই মেয়েকে বার বার ধর্ষণ কামুক...

Daughter Raped by Father: একটুও দেরি না করে নাবালিকার মা উস্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ভয়ংকর এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Nov 7, 2025, 06:21 PM IST
নকিব উদ্দিন গাজী: শেষমেশ বাবার লালসার স্বীকার মেয়ে? হ্যাঁ, ঘটনা প্রায় তেমনই। ঘটল বাংলার (West Bengal) মাটিতেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার (South 24 Parganas) উস্থিতে (Ushti) ঘটেছে এই লজ্জাজনক ঘটনা। ১৪ বছরের নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে স্বয়ং বাবার বিরুদ্ধেই! গ্রেফতারও হয়েছে অভিযুক্ত বাবা।

উস্তিতে

দক্ষিণ ২৪ পরগনার উস্তি থানা এলাকার দেউলার নাজরা গ্রামে ১৪ বছরের এক নাবালিকাকে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তার নিজেরই বাবার বিরুদ্ধে। ঘটনায় অভিযুক্ত বাবা আসাদুল সেখকে গ্রেফতারও করেছে পুলিস।

কীভাবে ঘটল?

মেয়েটির পরিবারসূত্রে জানা যায়, প্রায় ১৫ দিন আগে নাবালিকাকে একা বাড়িতে কাঁদতে দেখে সন্দেহ হয় তার মায়ের। জিজ্ঞাসাবাদ করলে ভীত-আতঙ্কিত-লজ্জিত মেয়ে মাকে জানায়, তার বাবা বহুবার তাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করেছে। এরপর আর একটুও দেরি না করে নাবালিকার মা উস্তি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। 

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

অন্য দিকে, নির্যাতিতা নাবালিকাকে ডায়মন্ড হারবার মহিলা থানার সহযোগিতায় উদ্ধার করে ডায়মন্ড হারবার গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়।

ঘটনায় চাঞ্চল্য

ভয়ংকর এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। নির্যাতিতার মা ও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

