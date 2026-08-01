/কুলতলির কোটিপতি: দিনমজুরের বউ কাশ্মীরার অ্যাকাউন্টে রাতারাতি ঢুকেছে ১০০ কোটি টাকা, আসল ঘটনা জানলে আঁতকে উঠবেন

তথাগত চক্রবর্তী: গ্যাস বুকিংয়ের টাকা আপডেট করতে গিয়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে হঠাৎ ১০০ কোটি টাকা দেখে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় গৃহবধূর। চাঞ্চল্যকর ঘটনা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের কুন্দখালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কীর্তনখোলা এলাকায়। অ্যাকাউন্টে এমন অবিশ্বাস্য বিপুল অঙ্কের টাকা দেখে এখন আতঙ্কে ও চরম অনিশ্চয়তায় দিন কাটছে।
কী ঘটেছিল ঠিক?
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কুলতলির বাসিন্দা কাশ্মীরা শেখের স্বামী মূলত জরি শিল্পের কাজ করে অত্যন্ত কষ্টে দিনযাপন করেন। দিন আনি দিন খাই পরিবারের সংসারে সম্প্রতি রান্নার গ্যাসের বুকিং করেছিলেন কাশ্মীরাদেবী। সেই সংক্রান্ত লেনদেনের টাকা অ্যাকাউন্টে ঠিকমতো জমা হয়েছে কি না, তা আপডেট করতেই তিনি স্থানীয় ব্যাংকে যান। কিন্তু ব্যাংকের ব্যালেন্স চেক করতেই থ মেরে যান কাশ্মীরা শেখ। দেখা যায়, তাঁর সাধারণ সেভিংস অ্যাকাউন্টে জমা পড়েছে প্রায় ১০০ কোটি টাকা!
হঠাৎ করে অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার ব্যালেন্স দেখে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় পরিবারে। ভয়ে ও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েন কাশ্মীরাদেবী ও তাঁর স্বামী। ঘটনাটি জানার পরপরই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তাঁরা তড়িঘড়ি ছোটেন ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায়।
ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার অভিযোগ
কাশ্মীরা শেখের পরিবারের অভিযোগ, ব্যাংকে গিয়ে পুরো ঘটনাটি বিশদে জানানোর পরও শাখা কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দেয়নি। কী ভাবে বা কোন উৎস থেকে এই রহস্যময় বিপুল অঙ্কের টাকা অ্যাকাউন্টে এল, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা না দিয়েই তাঁদের ব্যাংক থেকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।
এই চরম উদাসীনতার পাশাপাশি নতুন করে বিড়ম্বনায় পড়েছে পরিবারটি। বর্তমানে তাঁদের ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সমস্ত রকম লেনদেন (Transaction) সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শুধু যে ওই রহস্যময় ১০০ কোটি টাকা আটকে গিয়েছে তা নয়, কাশ্মীরা শেখেরা নিজেদের কষ্টে অর্জিত সামান্য জমানো অর্থটুকুও অ্যাকাউন্ট থেকে তুলতে পারছেন না। ফলে দৈনন্দিন সংসার চালানো নিয়ে চরম সংকটে পড়েছে দিনমজুর পরিবারটি।
চরম উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা
কোনও অন্যায় না করেও কেন তাঁদের অ্যাকাউন্টের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়া হলো, কিংবা কী ভাবে এই বিশাল পরিমাণ টাকার লেনদেন ঘটল-- তা নিয়ে কাশ্মীরা শেখ ও তাঁর স্বামী এখন ঘোর অনিশ্চয়তায় দিন কাটাচ্ছেন। ব্যাংক কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও স্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়নি। এটি কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি (Technical Glitch), নাকি এর পিছনে কোনও গভীর সাইবার অপরাধ বা আর্থিক কারচুপির যোগ রয়েছে--তা নিয়ে এলাকায় জোর জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে।
সাধারণ দিনমজুর পরিবারের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে এই সমস্যার সমাধান করা হোক এবং তাঁদের নিজস্ব জমানো টাকা তোলার ব্যবস্থা করে এই আতঙ্ক থেকে মুক্তি দেওয়া হোক।
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