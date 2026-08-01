Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /কুলতলির কোটিপতি: দিনমজুরের বউ কাশ্মীরার অ্যাকাউন্টে রাতারাতি ঢুকেছে ১০০ কোটি টাকা, আসল ঘটনা জানলে আঁতকে উঠবেন

কুলতলির কোটিপতি: দিনমজুরের বউ কাশ্মীরার অ্যাকাউন্টে রাতারাতি ঢুকেছে ১০০ কোটি টাকা, আসল ঘটনা জানলে আঁতকে উঠবেন

Kultali Incident: হঠাৎ করে অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার ব্যালেন্স দেখে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় পরিবারে। ভয়ে ও আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পড়েন কাশ্মীরাদেবী ও তাঁর স্বামী। ঘটনাটি জানার পরপরই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তাঁরা তড়িঘড়ি ছোটেন ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায়।

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 01, 2026, 04:08 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 04:11 PM IST
কুলতলির কোটিপতি: দিনমজুরের বউ কাশ্মীরার অ্যাকাউন্টে রাতারাতি ঢুকেছে ১০০ কোটি টাকা, আসল ঘটনা জানলে আঁতকে উঠবেন

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'সরি মা, ওরা আমাকে অপয়া বলত!' স্টার প্লেয়ারের স্ত্রীর চরম পদক্ষেপ আবহেই ভাইরাল
2
3
4
5