Paschim Medinipur: খালের জলে ভেসে এল দে*হ! হাড়হিম দৃশ্যে তীব্র চাঞ্চল্য...
West Midnapore Incident: মৃতদেহ ভাসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল মহাকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
চম্পক দত্ত: খালের জলে ভেসে এল মৃতদেহ, চাঞ্চল্য দাসপুরে। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর থানা এলাকার রবিদাসপুরে সাতসকালে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। দূর্বা চটি খালের জলে ভেসে উঠল এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনাটি নজরে আসতেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা প্রথমে খালের জলে দেহটি ভাসতে দেখেন। পরে দেহটি রবিদাসপুরের কালিতলা সংলগ্ন একটি গাছে আটকে যায়।
এই খালটি ওল্ড কাঁসাই নদীর একটি শাখা। সেখানে মাঝেমধ্যে নদীর জলের স্রোতে নানা জিনিস ভেসে আসে। কিন্তু এদিন সকালে মৃতদেহ ভাসতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় দাসপুর থানায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিসবাহিনী। খালের জলে নেমে দেহটি উদ্ধার করে তারা। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম লাল্টু শেখ। তাঁর বাড়ি বীরভূম জেলার কলন্দীগ্রামে। জানা গিয়েছে, লাল্টু পেশায় একজন রাজমিস্ত্রি ছিলেন। দাসপুর এলাকাতেই নির্মাণকাজে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল দুপুরে নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যান তিনি। সহকর্মীরা তাঁকে খুঁজে পাচ্ছিলেন না। তারপর এদিন সকালে খালের জলে তাঁর দেহ ভেসে ওঠে। সম্ভবত ডুবে যাওয়ার পর জলের স্রোতে তাঁর দেহ অনেকটা উজিয়ে এসে শেষে কালিতলার কাছে আটকে পড়ে।
দাসপুর থানার পুলিস দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঘাটাল মহাকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিস জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এটি জল ডুবে মৃত্যু বলেই মনে হচ্ছে, তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পর মৃত্যুর সঠিক কারণ স্পষ্ট হবে। কোনও অসঙ্গতি থাকলে যথাযথ তদন্ত করে দেখা হবে বলেও জানিয়েছে পুলিস। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে রবিদাসপুর এলাকায়। স্থানীয়রা জানান, লাল্টু শেখ খুবই শান্ত স্বভাবের ও পরিশ্রমী ব্যক্তি ছিলেন। নির্মাণকাজে নিয়মিত আসতেন এই এলাকায়। তাঁর এমন মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন সহকর্মী ও এলাকাবাসী।
