Zee News Bengali
Budbud Shocker: স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পর্কে জড়ানোই কাল হল! মর্মান্তিক পরিণতি বিধবার

Budbud Shocker: জাতীয় সড়ক থেকে মারো গ্রামে ঢোকার রাস্তায় ফাঁকা জায়গায় তার দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার বাড়ি কোটা গ্রামের বাগদিপাড়ায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Sep 1, 2025, 02:41 PM IST
চিত্তরঞ্জন দাস: রাস্তার ধারে নির্জন স্থান থেকে উদ্ধার হল মহিলার গলাকাটা দেহ। আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিস কমিশনারেটের বুদবুদ থানা এলাকার বুদবুদের মারো গ্রামের ওই ঘটনায় এলাকায় প্রবল শোরগোল শুরু হয়েছে। মৃতার নাম জোৎসনা বাগদি। বয়স ৩৬ বছর।

রবিবার রাত্রে জাতীয় সড়ক থেকে মারো গ্রামে ঢোকার রাস্তায় ফাঁকা জায়গায় তার দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার বাড়ি কোটা গ্রামের বাগদিপাড়ায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বুদবুদ থানার পুলিস পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। সোমবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। এই ঘটনায় এক টোটো চালককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি মৃতার প্রেমিক হারু বাগদিকে গ্রেফতার করেছে বুদবুদ থানার পুলিস।

সোমবার ঘটনাস্থলে কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল পৌঁছে ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখেন। এসিপি-র বক্তব্য, "স্বামীর মৃত্যুর পর জোৎসনা বাগদি, হারু বাগদি নামে এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে। গত কয়েক দিন ধরে সেই হারুর সঙ্গে জোৎসনার ঝগড়া চলছিল। গতকাল জোৎসনাকে ডেকে পাঠায় হারু। তারপর টোটো থেকে নেমে ছুরি চালিয়ে দেয় জোৎসনার গলায়। এমনটাই স্বীকার করেছে হারু।"

এলাকাবাসী ও পরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় যুক্তদের কঠোরতম শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, ওই মহিলার স্বামীর কয়েক বছর আগে মৃত্যু হয়। তারপর থেকে দুই সন্তানকে নিয়ে একাই থাকতেন তিনি। এলাকা সূত্রে খবর, ওই বিধবা মহিলার সঙ্গে অপর কোন পুরুষের সম্পর্ক ছিল।  যার কারণে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বলে তাদের অনুমান। পুলিস দুইজনকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

Durgapur ShockerAsansolWoman death in DurgapurAsansol Crime
