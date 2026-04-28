Deadly Accident Before Phase 2 Elections: ভোট দেওয়া আর হল না: বাইক থেকে ছিটকে পড়ে হাড়হিম মৃত্যু, স্বামী তখনও

Deadly Accident Before Phase 2 Elections: ভোট দেওয়া আর হল না: বাইক থেকে ছিটকে পড়ে হাড়হিম মৃত্যু, স্বামী তখনও
সঞ্জয় রাজবংশী: আগামীকাল পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন (West Bengal Assembly Elections 2026)। এদিকে তার আগে ঘটে গেল ভয়ংকর কাণ্ড। ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় ঘটল মৃত্যু। ঘটনাস্থল কালনার (Kalna) মন্তেশ্বর।
ভোটের আগেই মৃত্যু
আগামীকাল দ্বিতীয় দফার ভোট। আর ভোট দেওয়ার উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে স্বামী-স্ত্রী মোটরবাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন মন্তেশ্বরের শুধুনা গ্রামে। মন্তেশ্বর ঘোষপাড়া এলাকায় কুসুমগ্রাম মালডাঙ্গা রোডে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় স্ত্রী শুভরা মন্ডলের। স্বামী সুমিত মন্ডল গুরুতর জখম অবস্থায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
আশঙ্কাজনক স্বামী
দুর্ঘটনাস্থল থেকে আহত ব্যক্তিদের উদ্ধার করে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তারবাবু পরীক্ষা করে শুভরা মন্ডলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এর পরই মৃত ব্যক্তিকে পুলিস মন্তেশ্বর থানায় নিয়ে যায়।
গুরুতর জখম সুমিত মন্ডলকে মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।
বিশাল বাহিনী
এদিকে পরবর্তী দফার জন্য মোট ২৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। পাশাপাশি কয়েক হাজার রাজ্য পুলিসকর্মীও নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছেন। স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে নজরদারি চালানোর জন্য প্রচুর ড্রোন ব্যবহার করা হচ্ছে। ড্রোনের মাধ্যমে উপর থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সরু গলি বা দুর্গম এলাকায় যেখানে বড় গাড়ি পৌঁছনো সম্ভব নয়, সেখানে দ্রুত চলাচলের জন্য বাইক প্যাট্রোলিং (মোটরসাইকেল বাহিনী) নামানো হয়েছে। কুইক রেসপন্স টিম (QRT) হিসেবে এরা কাজ করছে। আন্তঃরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলিতে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে বহিরাগতরা ঢুকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করতে না পারে।
