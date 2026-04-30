Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার

Deadly Accidents in Bengal: তিনটি ভিন্ন ঘটনায় মর্মান্তিক পরিস্থিতি। গৃহপ্রবেশের জন্য গঙ্গার জল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দুই বোন। ওদিকে বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। একজনের মৃত্যু। আর একটি ঘটনায় মাছের গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক ভোটকর্মী।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 30, 2026, 04:27 PM IST
Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার
ভোটের পরের দিনেই দিকে দিকে মৃত্যু!

বরুণ সেনগুপ্ত, প্রদ্যুত দাস, অনুপ দাস: তিনটি ভিন্ন ঘটনায় (Deadly Accidents) মর্মান্তিক পরিস্থিতি। গৃহপ্রবেশের (House warming ceremony) জন্য গঙ্গার জল (Ganga water) নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দুই বোন। ওদিকে বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক (Truck collides with marriage house car)। একজনের মৃত্যু। আর একটি ঘটনায় মাছের গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক ভোটকর্মী (Injured election worker)।

 গৃহপ্রবেশ

পয়লা মে বাড়িতে গৃহপ্রবেশ, সেজন্য গঙ্গার জল নিতে আজ, বৃহস্পতিবার আত্মীয়দের সঙ্গে বারাকপুর মঙ্গল পান্ডে ঘাটে গঙ্গার জল নিতে এসেছিলেন দুই বোন। এসেছিলেন আচল ঠাকুর (বয়স ২০) ও তাঁর পরিবার। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন সমস্তিপুরের বাসিন্দা কোমল ঠাকুর (বয়স ১৮)। দুই বোন মিলে প্রথমে গঙ্গাস্নান করতে নামেন। ওদিকে তখনই গঙ্গায় জোয়ার চলছিল। জোয়ারের টানেই ভেসে যান দুই বোন। আচল ঠাকুরকে বারাকপুর অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে থেকে  উদ্ধার করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের গ্রুপ। অন্য বোনের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁদের পরিবার গঙ্গার ঘাটে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে, তাদের মেয়ের দেহ পাবার আশায়! মর্মান্তিক দৃশ্য!

আরও পড়ুন: Cobra Bites: প্যান্টের ভিতরে ঢুকে পা জড়িয়ে উপরে ওঠে কোবরা, দেয় ভয়ংকর ছোবল, পুরুষাঙ্গে? সাপুড়ের ভয়াল খেলা

বিয়েবাড়ির গাড়ি পিষল ট্রাক

ওদিকে অনুষ্ঠানবাড়ির আর একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে। বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। শিলিগুড়ি থেকে জামালদা যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ি রোডের কাছে হঠাৎই উল্টো দিক থেকে আসার ট্রাকের ধাক্কায় আহত হন কমপক্ষে পাঁচজন। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে তাঁকে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ সাহা। বয়স আনুমানিক ৭৭ বছর।

মাছের গাড়ির ধাক্কা ভোটকর্মীকে

অন্য আর একটি ঘটনায় আহত হলেন এক ভোটকর্মী। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফিরছিলেন ওই ভোটকর্মী। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে। তিনিই বাবাকে মোটরবাইকে করে কৃষ্ণনগর থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটি মাছের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁদের বাইকের। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় কাদা ছিল। সেই কাদায় যানবাহন পিছলে যাচ্ছিল। মাছের গাড়িটি ব্রেক কষে ওই ভোটকর্মীর বাইকটিকে রাস্তার পাশে চেপে দেয়। বাইকটি ধাক্কা খায়। এবং তাতে বাইকে থাকা বাবা ও ছেলে দুজনেই আহত হন। ঘটনাটি কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজের মাঠের সামনে রাস্তায় ঘটে। আহত বাবা ও ছেলে দুই জনকেই কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

আরও পড়ুন: Lakshmi Devi: বৃহস্পতিবারই চান লক্ষ্মীর বিরল কৃপা? মেনে চলুন ছোট্ট কিছু নিয়ম; আপনি কি মা লক্ষ্মীর প্রিয় রাশির জাতক?

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Two Sisters Drowned in GangaDeadly Accidentsthree Deadly Accidentstwo sisters drowned in Mangal Pandey GhatBarrackporeganga water for house warming ceremonymarriage house car collision with truckinjured election worker
