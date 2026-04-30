Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার

Two Sisters Drowned in Ganga: গৃহপ্রবেশের গঙ্গাজল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দু'বোন; বডি'র আশায় ঘাটেই বসে পরিবার
Deadly Accidents in Bengal: তিনটি ভিন্ন ঘটনায় মর্মান্তিক পরিস্থিতি। গৃহপ্রবেশের জন্য গঙ্গার জল নিতে এসে তলিয়ে গেলেন দুই বোন। ওদিকে বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। একজনের মৃত্যু। আর একটি ঘটনায় মাছের গাড়ির ধাক্কায় আহত হলেন এক ভোটকর্মী।
গৃহপ্রবেশ
পয়লা মে বাড়িতে গৃহপ্রবেশ, সেজন্য গঙ্গার জল নিতে আজ, বৃহস্পতিবার আত্মীয়দের সঙ্গে বারাকপুর মঙ্গল পান্ডে ঘাটে গঙ্গার জল নিতে এসেছিলেন দুই বোন। এসেছিলেন আচল ঠাকুর (বয়স ২০) ও তাঁর পরিবার। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন সমস্তিপুরের বাসিন্দা কোমল ঠাকুর (বয়স ১৮)। দুই বোন মিলে প্রথমে গঙ্গাস্নান করতে নামেন। ওদিকে তখনই গঙ্গায় জোয়ার চলছিল। জোয়ারের টানেই ভেসে যান দুই বোন। আচল ঠাকুরকে বারাকপুর অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে থেকে উদ্ধার করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের গ্রুপ। অন্য বোনের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁদের পরিবার গঙ্গার ঘাটে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে, তাদের মেয়ের দেহ পাবার আশায়! মর্মান্তিক দৃশ্য!
বিয়েবাড়ির গাড়ি পিষল ট্রাক
ওদিকে অনুষ্ঠানবাড়ির আর একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে। বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। শিলিগুড়ি থেকে জামালদা যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ি রোডের কাছে হঠাৎই উল্টো দিক থেকে আসার ট্রাকের ধাক্কায় আহত হন কমপক্ষে পাঁচজন। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে তাঁকে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ সাহা। বয়স আনুমানিক ৭৭ বছর।
মাছের গাড়ির ধাক্কা ভোটকর্মীকে
অন্য আর একটি ঘটনায় আহত হলেন এক ভোটকর্মী। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফিরছিলেন ওই ভোটকর্মী। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে। তিনিই বাবাকে মোটরবাইকে করে কৃষ্ণনগর থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটি মাছের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁদের বাইকের। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় কাদা ছিল। সেই কাদায় যানবাহন পিছলে যাচ্ছিল। মাছের গাড়িটি ব্রেক কষে ওই ভোটকর্মীর বাইকটিকে রাস্তার পাশে চেপে দেয়। বাইকটি ধাক্কা খায়। এবং তাতে বাইকে থাকা বাবা ও ছেলে দুজনেই আহত হন। ঘটনাটি কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজের মাঠের সামনে রাস্তায় ঘটে। আহত বাবা ও ছেলে দুই জনকেই কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
