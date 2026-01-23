English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Deadly Bike Accident: সরস্বতী পুজোর দিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! জঙ্গলের রাস্তায় রক্তাক্ত ৪ বাইক আরোহীই...

Deadly Bike Accident: সরস্বতী পুজোর দিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! জঙ্গলের রাস্তায় রক্তাক্ত ৪ বাইক আরোহীই...

Deadly Bike Accident on the Day of Saraswati Puja: ব্যস্ত রাস্তায় কেউ ফিরেও তাকায়নি! খবর পেয়ে তৃণমূলের ৯ নম্বর অঞ্চল সভাপতি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বাইক আরোহীদের নিজের গাড়িতে তুলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। কেমন আছেন তাঁরা?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 23, 2026, 08:15 PM IST
Deadly Bike Accident: সরস্বতী পুজোর দিনে ভয়াবহ দুর্ঘটনা! জঙ্গলের রাস্তায় রক্তাক্ত ৪ বাইক আরোহীই...

চম্পক দত্ত: সরস্বতী পুজোর (Saraswati Puja 2026) দিনে ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা (Bike Accident)! আহত ৪ বাইক আরোহী! তাঁদের মধ্যে আশঙ্কাজনক অবস্থা ৩ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার দুপুরে কেশপুর ব্লকের আনন্দপুর থেকে গোদাপিয়াশাল (Godapiasal) যাওয়ার রাস্তার টার্নিং মোড়ে। 

বাইক দুর্ঘটনা

খবর পেয়ে তৃণমূলের ৯ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি শেখ হাবিবুর রহমান ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত বাইক আরোহীদের নিজের গাড়িতে তুলে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। শেখ হাবিবুরের বক্তব্য, দুটি মোটর বাইকে একজন মহিলা-সহ চারজন বাইক আরোহী ছিলেন। আহতদের প্রত্যেকের বয়স ১৮ থেকে ১৯ বছর বলে জানা গিয়েছে।

কীভাবে দুর্ঘটনা?

কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, সেটার সম্বন্ধে এখনও কিছু জানা যায়নি। কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর খোঁজ এখনও মেলেনি। তবে, এটুকু জানতে পারা গিয়েছে যে, অন্তত এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে দুর্ঘটনাগ্রস্তরা জঙ্গলের রাস্তার উপর আহত অবস্থায় পড়েছিলেন। অথচ, এ-ও ঠিক, ওই রাস্তায় প্রচুর পরিমাণে গাড়ি যাতায়াত করে!

কেন কেউ সাহায্য করল না?

তাহলে? এদিন কি কেউ তাঁদের সাহায্যর জন্য এগিয়ে আসেননি? সময়েই জানা যাবে কী ঘটেছে।তবে এলাকাবাসীদের কাছ থেকে খবর পেয়ে শেখ হাবিবুর রহমান নিজের গাড়ি নিয়ে ছুটে যান ওই এলাকায় এবং আহতদের নিজের গাড়িতে করেই হাসপাতালে পৌঁছে দেন। তাঁর কথায়, চারজন আহত বাইক আরোহীদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

