/সেভকে বড় ধস, বন্ধ যানচলাচল; শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স যোগাযোগ ব্যাহত! পাহাড় কি বিপদগ্রস্ত?

অরূপ বসাক ও কায়েস আনসারি: সেভকে নামল ধস, বন্ধ যান চলাচল; শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স যোগাযোগ ব্যাহত। রাতভর বৃষ্টির জেরে সেভকের করোনেশন সেতুর কাছে ধস নামায় বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সেভক হয়ে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ধসের কারণে ওই রুটে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
কালীমন্দিরের কাছে ধস
ফলে বহু গাড়িকে বিকল্প পথ হিসেবে গজোলডোবা হয়ে শিলিগুড়ি ও ডুয়ার্সের মধ্যে যাতায়াত করতে হচ্ছে। এতে যাত্রী ও পরিবহণ ব্যবস্থায় ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুত রাস্তা স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন আগেও সেভক এলাকায় ধস নামায় যান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল। টানা বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি এলাকায় ধসের আশঙ্কা আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা। কালীমন্দিরের কাছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস, বড় বড় বোল্ডার পড়ে বন্ধ রাস্তা। কালীমন্দিরের কাছে ভাগপুলে এই ধস নামায় জাতীয় সড়কে যানজট তৈরি হয়েছে।
সাবধান
জেসিবি এনে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ধস যেখানে নেমেছে, তার দু'দিকেই বিপুল যানজট। বহু যাত্রী রাস্তায় আটকে পড়েছেন। পাথরকাদার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে রাস্তা স্বাভাবিক করতে ঘণ্টাতিনেক লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছিল। আপাতত এনজেপি যেতে গজলডোবার রাস্তা ধরতে হবে। দার্জিলিং গেলে ধরতে হবে রোহিণীর পথ। যেপথে সমস্যা হয়েছে সেপথে গাড়িওয়ালাদের যেতে নিষেধ করা হয়েছে। গাড়ি চালাতেও বলা হয়েছে খুব সাবধানে। বিশেষ করে ধস নামার জায়গায়।
সেভকে-সিংতামে ধস
কদিন আগেও বড় ধরনের ধস নেমেছিল সিকিমে। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সিংতামে নামে বড় আকারের এক ধস! এর জেরে গ্যাংটকমুখী সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাস্তা পরিষ্কার হতে অনেকটা সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছিল। এরও কদিন আগে ভারী বৃষ্টিতে সেভক সেতুর কাছে বড় ধস নেমেছিল। কিছু সময়ের জন্য় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল জাতীয় সড়ক। এর জেরে গ্যাংটকমুখী সমস্ত রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সিংতাম ও রংপোর মধ্যে ২০ মাইলে এই ধসটি নেমেছিল। ওই পথে শিলিগুড়ি নামতে পারেননি পর্যটকেরা। গ্যাংটক-সিংতাম-পেন্ডাম-রংপো রুটে নামতে হয়েছিল তাঁদের। ক'দিন আগেই ভারী বৃষ্টিতে সেভক সেতুর কাছে ধস নেমেছিল। কিছু সময়ের জন্য় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল জাতীয় সড়ক। সোমবার রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে সেভক সেতুর কাছে এই ধস নামে। এর ফলে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।
সড়ক অবরুদ্ধ
সোমের রাতে পাহাড় ও সমতলে হওয়া ভারী বৃষ্টির জেরে শিলিগুড়ির সেভক সেতুর কাছে ধস নামে। এর জেরে জাতীয় সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। কিছু সময়ের জন্য সড়ক অবরুদ্ধও হয়ে পড়ে। কর্মব্যস্ত সময়ে এই ধস নামার কারণে রাস্তার দু’ধারে প্রচুর গাড়ি আটকে পড়ে। দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। এতে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। পর্যটকেরাও। খবর পেয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত ধস সরানোর কাজ শুরু করা হয়েছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানোও শুরু হয়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)