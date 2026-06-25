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সেভকে বড় ধস, বন্ধ যানচলাচল; শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স যোগাযোগ ব্যাহত! পাহাড় কি বিপদগ্রস্ত?

Landslide in Sikkim: জেসিবি এনে রাস্তা পরিষ্কার করা হচ্ছে। ধস যেখানে নেমেছে, তার দু'দিকেই বিপুল যানজট। বহু যাত্রী রাস্তায় আটকে পড়েছেন। পাথরকাদার ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে রাস্তা স্বাভাবিক করতে ঘণ্টাতিনেক লাগতে পারে বলে জানা গিয়েছিল।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 25, 2026, 05:29 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:29 PM IST
সেভকে বড় ধস, বন্ধ যানচলাচল; শিলিগুড়ি-ডুয়ার্স যোগাযোগ ব্যাহত! পাহাড় কি বিপদগ্রস্ত?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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