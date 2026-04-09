  • Deadly Rain Alert in Bengal: ভয়ংকর বৃষ্টি চলবে আজ সারাদিন জুড়ে: ৫০ কিমি বেগে রাক্ষুসে ঝোড়ো হাওয়া আর ঘূর্ণাবর্তে রাজ্যে ব্যাপক দুর্যোগ

Deadly Rain Alert in Bengal: ভয়ংকর বৃষ্টি চলবে আজ সারাদিন জুড়ে: ৫০ কিমি বেগে রাক্ষুসে ঝোড়ো হাওয়া আর ঘূর্ণাবর্তে রাজ্যে ব্যাপক দুর্যোগ

Bengal weather update: বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই তিলোত্তমায় বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে। বুধবার সারাদিন মেঘলা আকাশ থাকার পর রাত থেকেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু আজ ভোরে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Apr 9, 2026, 12:10 PM IST
Deadly Rain Alert in Bengal: ভয়ংকর বৃষ্টি চলবে আজ সারাদিন জুড়ে: ৫০ কিমি বেগে রাক্ষুসে ঝোড়ো হাওয়া আর ঘূর্ণাবর্তে রাজ্যে ব্যাপক দুর্যোগ
সারাদিন রাজ্যে ব্যাপক ঝড়বৃষ্টি

অয়ন ঘোষাল: ক্যালেন্ডারের পাতায় এপ্রিল মাসের শুরু। কিন্তু বসন্তের বিদায়লগ্নে তপ্ত রোদের বদলে রাজ্যজুড়ে এখন দুর্যোগের ঘনঘটা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আজ বৃহস্পতিবার গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়েই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় থাকবে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ--সর্বত্রই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির ভ্রুকুটি। কোথাও হালকা থেকে মাঝারি, আবার কোথাও ভারী বৃষ্টির সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সেই সঙ্গে বইতে পারে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া।

দুর্যোগের নেপথ্যে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত ও অক্ষরেখা

আকস্মিক এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের নেপথ্যে একাধিক ভৌগোলিক কারণ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের তথ্য অনুযায়ী:

নিম্নচাপ অক্ষরেখা: উত্তর-পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ থেকে মণিপুর পর্যন্ত একটি বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা অবস্থান করছে, যা সরাসরি উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে গিয়েছে।

জলীয় বাষ্পের প্রবেশ: এই অক্ষরেখার প্রভাবে বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প রাজ্যের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করছে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই তৈরি হচ্ছে বিশালাকার বজ্রগর্ভ মেঘ (Cumulonimbus clouds), যা বৃষ্টির প্রধান উৎস।

ঘূর্ণাবর্ত: এছাড়া ছত্তীসগঢ় এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় একটি ঘূর্ণাবর্ত সক্রিয় রয়েছে। এই জোড়া ফলায় রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

মহানগর ও দক্ষিণবঙ্গের পরিস্থিতি

বৃহস্পতিবার ভোররাত থেকেই তিলোত্তমায় বৃষ্টির দাপট শুরু হয়েছে। বুধবার সারাদিন মেঘলা আকাশ থাকার পর রাত থেকেই বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু আজ ভোরে বৃষ্টির তীব্রতা বাড়ে। কখনো ঝমঝমিয়ে, আবার কখনো ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে ভিজেছে শহর। বৃষ্টির প্রভাবে কলকাতায় এক ধাক্কায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমে গিয়েছে, যা চৈত্র-বৈশাখী গরমে মানুষকে সাময়িক স্বস্তি দিলেও স্বাভাবিক জনজীবনকে ব্যাহত করেছে।

দক্ষিণবঙ্গের কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, দুই বর্ধমান, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দিঘায় সর্বোচ্চ ২৭ মিমি বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়াও কাঁথি, সিউড়ি এবং শ্রীনিকেতনেও উল্লেখযোগ্য বৃষ্টি হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে লাল সতর্কতা ও ঝোড়ো হাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের তুলনায় উত্তরবঙ্গে দুর্যোগের মাত্রা আরও বেশি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার—এই পাঁচ জেলায় বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। হিমালয় সংলগ্ন এই জেলাগুলিতে আগামী ১৬ এপ্রিল পর্যন্ত দফায় দফায় দুর্যোগ চলার সম্ভাবনা রয়েছে।

রাজনৈতিক কর্মসূচী

আজ রাজ্যে রাজনৈতিক উত্তাপও তুঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তিনটি জনসভা রয়েছে হলদিয়া, আসানসোল এবং সিউড়িতে। কাকতালীয়ভাবে, এই তিনটি এলাকাতেই (পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম) আবহাওয়া দফতর ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্যদিকে, উত্তর ২৪ পরগনার মিনাখাঁ, পলতা, আগরপাড়া, বরাহনগর এবং বাগুইআটিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁচটি সভা রয়েছে। এই জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকায় উভয় শিবিরের কর্মসূচিতেই প্রকৃতির বাধা পাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কতা

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় বাতাসের গতিবেগ ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। তাই নিরাপত্তার খাতিরে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর ওড়িশা উপকূলের মৎস্যজীবীদের আগামী ২৪ ঘণ্টা সমুদ্রে না যাওয়ার কড়া পরামর্শ দিয়েছে Regional Meteorological Centre Kolkata।

আগামী দিনের পূর্বাভাস: ফের ফিরবে গরম?

আবহাওয়া দফতর আশার বাণী শুনিয়ে জানিয়েছে যে, শুক্রবার থেকে পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হবে।

শনিবার থেকে সোমবার: দক্ষিণবঙ্গে আকাশ মূলত শুষ্ক থাকবে এবং বৃষ্টিপাত কমে যাবে।

তাপমাত্রা বৃদ্ধি: আকাশ পরিষ্কার হতেই ফের রোদের তেজ বাড়বে। আবহাওয়া দফতরের অনুমান, আগামী কয়েক দিনে তাপমাত্রা ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্থানীয় দুর্যোগ: তবে সোম ও মঙ্গলবার স্থানীয়ভাবে তৈরি হওয়া বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে পশ্চিমের জেলাগুলোতে সামান্য বৃষ্টি হতে পারে।

সার্বিকভাবে আজ সারাদিন রাজ্যজুড়ে প্রকৃতির এক অস্থির রূপ দেখা যাবে। একদিকে বৃষ্টির স্বস্তি, অন্যদিকে দমকা হাওয়ার অস্বস্তি—এই দুইয়ের দোলাচলেই কাটবে আজকের দিন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষকে বজ্রপাতের সময় নিরাপদ স্থানে থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

