English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Deadly Road Accident: সাইকেলে স্কুলে যাচ্ছিল ছেলেটি, আচমকা মালবোঝাই লরির ধাক্কায় সাইকেলসমেত লরির তলায়...ভয়ংকর...

Lorry Collide with Cycle: স্কুল যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে স্কুলপড়ুয়া। ইমারতি সামগ্রীবোঝাই গাড়ি গ্রামীণ রাস্তার মধ্যে। সেই গাড়িরই তলায় চলে গেল স্কুলপড়ুয়া। দুমড়ে মুচড়ে গেছে শিক্ষার্থীর সাইকেল। বরাতজোরে প্রাণে রক্ষা পায় পড়ুয়া। ভয়াবহ পরিস্থিতি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 26, 2025, 02:50 PM IST
Deadly Road Accident: সাইকেলে স্কুলে যাচ্ছিল ছেলেটি, আচমকা মালবোঝাই লরির ধাক্কায় সাইকেলসমেত লরির তলায়...ভয়ংকর...
প্রতীকী ছবি

চম্পক দত্ত: লরি এসে ধাক্কা দিল সাইকেলে (Lorry Collide with Cycle)। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুরের (Paschim Medinipur, daspur) মর্মান্তিক ঘটনা। লরি এসে সোজা ধাক্কা দিল সাইকেলে (head on collision with lorry and cycle)।

আরও পড়ুন: Ganesh Chaturthi 2025: ২৬ অগাস্ট, না ২৭-- কবে গণেশ চতুর্থী? কখন 'স্থাপনা মুহূর্ত'? গণপতিপূজার শুভ মুহূর্তই-বা ঠিক কখন পড়ছে?

দাসপুর থানার কলমিজোড়

ঘটনা দাসপুর থানার কলমিজোড় ধানখাল গ্রামীণ সড়কের কলমিজোড় মান্নাপাড়ার। জানা যাচ্ছে, স্কুলের পথে যাচ্ছিল দাসপুরের চককৃষবাটি গ্রামের ছেলে  রূপম মূলা। রূপম বাড়ি থেকে তার স্কুল ব্রাহ্মণবসান হাইস্কুলে যাচ্ছিল নিজের সাইকেলে চড়ে। যাওয়ার পথে ওই রাস্তায় কলমিজোড় মান্নাপাড়ায় এক স্টোনচিপস বোঝাই ট্রাক ধাক্কা দেয় তাকে। 

লরির নীচে পড়ুয়া

সাইকেল নিয়ে রূপম ওই গাড়ির তলায় ঢুকে যায়। কোনও ক্রমে তিন বন্ধু মিলে রূপমকে গাড়ির তলা থেকে বার করে আনে। সাইকেল গাড়ির তলায়। ওদিকে বেগতিক দেখে পালায় গাড়ির চালক ও খালাসি। প্রাণে বাঁচে ছেলেটি। ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামের মানুষ। 

গ্রামবাসীদের অভিযোগ

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এভাবে নিয়মিত তাদের গ্রামীণ রাস্তায় বড় বড় মালবোঝাই গাড়ি ঢোকে এবং আতঙ্কে থাকতে হয় তাঁদের। রূপমের তিন বন্ধু তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করে। ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্থানীয় বাসিন্দারা, গ্রামের মহিলারা লাঠি, চেলা কাঠ নিয়ে চড়াও ঘাতক গাড়ির উপর। ভাঙচুর করা হয় গাড়িটি। 

আরও পড়ুন: Ganesh Chaturthi after 500 Years: অলৌকিক! ৫০০ বছর পরে অতি বিরল নক্ষত্রযোগ গণেশ চতুর্থীতে, সৌভাগ্যের সূর্যোদয় এই রাশির কপালে...

ঘটনাস্থলে পুলিস

উত্তেজনার খবর পেয়ে দাসপুর থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। গ্রামীণ সরু রাস্তায় মালবাহী ভারী যানবাহন চলাচলে একাধিক বার স্বয়ং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কড়া বার্তা দিয়েছেন। ভারী যানবাহন গ্রামীণ রাস্তায় ঢুকে রাস্তার ক্ষতি করছে। ক্ষোভ পড়ছে প্রশাসনের উপর। এ নিয়ে প্রশাসনকে কড়া হাতে বিষয়টি দেখার নির্দেশও দিয়েছিলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তার পরেও গ্রামীণ রাস্তায় অবাধে মালবাহী ট্রাক চলাচলে ক্ষোভ বাড়ছে এলাকাবাসীর। কেন ক্ষোভ, তার জ্বলন্ত উদাহরণ দাসপুরের এই ঘটনা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Lorry Collide with Cyclepaschim medinipurhead on collision with lorry and schoolgoing boydaspur
পরবর্তী
খবর

Student Killed by Lover: 'প্রয়োজন না হলে কথা হত না... দোষী হলে শাস্তি হোক', ঈশিতার 'খুনি' ছেলে! বাবা বললেন...
.

পরবর্তী খবর

Karnataka Incident: হোটেলের ঘরে তুমুল পরকীয়া, তারপরই ঝগড়া! রাগে যুবতীর মুখ জিলেটিন স্টিকে ও...