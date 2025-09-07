English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Deadly Road Accident: ভ্যান থেকে পড়ে যেতেই উদ্দাম গতিতে এসে তাঁকে পিষে দিল পিছনের গাড়ি! সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে ছুট, কিন্তু...

Deadly Road Accident: হেল্পার পড়ে যেতেই পিছনের গাড়ি পিষে দিল তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন ডাক্তারেরা। ভয়ে দেহ রাস্তায় ফেলে চম্পট ড্রাইভারের। অমানবিক ঘটনাটি তমলুকের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 7, 2025, 04:32 PM IST
Deadly Road Accident: ভ্যান থেকে পড়ে যেতেই উদ্দাম গতিতে এসে তাঁকে পিষে দিল পিছনের গাড়ি! সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে ছুট, কিন্তু...

কিরণ মান্না: গাড়ির হেল্পার গাড়ি থেকে পড়ে যেতেই পিছনের গাড়ি পিষে দিল দেহ। স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল মৃত বলে ঘোষণা করল। তার পরই দেহ রাস্তায় ফেলে চম্পট দিল গাড়ির ড্রাইভার। অমানবিক ঘটনাটি তমলুকের। ভিড় জমিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। ঘটনাস্থলে পুলিস।

পিক-আপ ভ্যান থেকে 

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের পিতুলসাহা গ্রামে এই পথদুর্ঘটনার ঘটনা ঘিরে ছড়াল চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম শেখ শফিকুল (বয়স ২২)। বাবা শেখ গফুর আলি তমলুক থানার ডুমরা গ্রামের বাসিন্দা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ওই ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানের হেল্পারি করতেন। বিভিন্ন ভাটা থেকে ইট গাড়িতে করে নিয়ে ঘাটাল পৌঁছে দিতেন। ঘাটাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেউলিয়া বাজারের কাছাকাছি ওই ব্যক্তি পিক আপ ভ্যান থেকে পড়ে যান। 

রাস্তায় পড়ে দেহ

ওই রাস্তাতেই পিছনের যে গাড়িটি আসছিল, সেই গাড়িটি শেখ শফিকুলকে পিষে দেয়। ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে তুলে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার ডাক্তারেরা শফিকুলকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে, তাঁরা তাঁকে তমলুক হাসপতালে নিয়ে যেতে বলেন। 

পুলিসি তদন্ত

কিন্তু ড্রাইভার ওই দেহ নিয়ে গিয়ে পিতুলসাহা গ্রামের রাস্তার ধারে ফেলে রাখে। আর তার পরেই চম্পট  দেন। স্থানীয় লোকেরা দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দেন। ততক্ষণে  শফিকুলের বাড়ির লোকজনও খবর পেয়ে ছুটে আসে পিতুলসাহা গ্রামে। তমলুক থানার পুলিস এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তমলুক থানার পুলিস।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

