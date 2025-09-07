Deadly Road Accident: ভ্যান থেকে পড়ে যেতেই উদ্দাম গতিতে এসে তাঁকে পিষে দিল পিছনের গাড়ি! সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে ছুট, কিন্তু...

Deadly Road Accident: ভ্যান থেকে পড়ে যেতেই উদ্দাম গতিতে এসে তাঁকে পিষে দিল পিছনের গাড়ি! সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে নিয়ে ছুট, কিন্তু...
Deadly Road Accident: হেল্পার পড়ে যেতেই পিছনের গাড়ি পিষে দিল তাঁকে। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করলেন ডাক্তারেরা। ভয়ে দেহ রাস্তায় ফেলে চম্পট ড্রাইভারের। অমানবিক ঘটনাটি তমলুকের।
কিরণ মান্না: গাড়ির হেল্পার গাড়ি থেকে পড়ে যেতেই পিছনের গাড়ি পিষে দিল দেহ। স্থানীয় বেসরকারি হাসপাতাল মৃত বলে ঘোষণা করল। তার পরই দেহ রাস্তায় ফেলে চম্পট দিল গাড়ির ড্রাইভার। অমানবিক ঘটনাটি তমলুকের। ভিড় জমিয়েছেন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা। ঘটনাস্থলে পুলিস।
আরও পড়ুন: Israel Gaza Conflicts: ভয়ংকর হামলা! লহমায় মৃত আশ্রয়হীন ৬৭! গুঁড়িয়ে দেওয়া হল দ্বিতীয় বহুতল, প্রতি ৫২ মিনিটে একটি শিশুর মৃত্যু...
পিক-আপ ভ্যান থেকে
পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের পিতুলসাহা গ্রামে এই পথদুর্ঘটনার ঘটনা ঘিরে ছড়াল চাঞ্চল্য। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুর্ঘটনায় মৃত ওই ব্যক্তির নাম শেখ শফিকুল (বয়স ২২)। বাবা শেখ গফুর আলি তমলুক থানার ডুমরা গ্রামের বাসিন্দা। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, ওই ব্যক্তি পিকআপ ভ্যানের হেল্পারি করতেন। বিভিন্ন ভাটা থেকে ইট গাড়িতে করে নিয়ে ঘাটাল পৌঁছে দিতেন। ঘাটাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে দেউলিয়া বাজারের কাছাকাছি ওই ব্যক্তি পিক আপ ভ্যান থেকে পড়ে যান।
রাস্তায় পড়ে দেহ
ওই রাস্তাতেই পিছনের যে গাড়িটি আসছিল, সেই গাড়িটি শেখ শফিকুলকে পিষে দেয়। ওই ব্যক্তিকে গাড়িতে তুলে স্থানীয় একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার ডাক্তারেরা শফিকুলকে মৃত ঘোষণা করেন। তবে, তাঁরা তাঁকে তমলুক হাসপতালে নিয়ে যেতে বলেন।
আরও পড়ুন: 63 People Death in Nigeria: হাড়হিম শাস্তি! জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হল মহিলাকে! বাইক থেকে গুলিবৃষ্টি, জঙ্গীগোষ্ঠীর ভয়ানক নৃশংসতায় ৬৩ জনই...
পুলিসি তদন্ত
কিন্তু ড্রাইভার ওই দেহ নিয়ে গিয়ে পিতুলসাহা গ্রামের রাস্তার ধারে ফেলে রাখে। আর তার পরেই চম্পট দেন। স্থানীয় লোকেরা দেখতে পেয়ে পুলিসে খবর দেন। ততক্ষণে শফিকুলের বাড়ির লোকজনও খবর পেয়ে ছুটে আসে পিতুলসাহা গ্রামে। তমলুক থানার পুলিস এসে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য তমলুক হাসপাতালে নিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তমলুক থানার পুলিস।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)