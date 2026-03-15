Deadly Road Accident: উদ্দাম লরির ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায়, মুহূর্তে তরতাজা শরীরটাকে পিষল রক্তলোলুপ লরিই

Deadly Road Accident: উদ্দাম লরির ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায়, মুহূর্তে তরতাজা শরীরটাকে পিষল রক্তলোলুপ লরিই
Deadly Road Accident in Purba Medinipur: পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে আজ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। গুরুতর আহত আরও একজন। মৃতের নাম সুস্মিতা জানা। আহত পুতুল জানা হাসপাতালে ভর্তি।
কিরণ মান্না: মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা (Deadly Road Acciddent)রবিবার। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে (Ramnagar) লরির ধাক্কায় মৃত ১, আহত ১। এলাকায় উত্তেজনা।
আরও পড়ুন: Eid Dates 2026: ভারতে কবে খুশির ইদ? কবে দেখা যাবে ইদের চাঁদ? রাজ্যে ইদের ছুটি কবে? কবে পালিত হবে ইদ উল-ফিতর?
ফতেপুরে
পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানার ফতেপুরে আজ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার, গুরুতর আহত আরও এক জন। মৃতের নাম সুস্মিতা জানা (৩১)। আহত পুতুল জানাকে প্রথমে দীঘা রাজ্যসাধন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।
লরির চাকায় পিষ্ট
জানা গিয়েছে, সকালে বাড়ি থেকে চাষের কাজে সাইকেলে করে জমির দিকে যাচ্ছিলেন দুই জা সুস্মিতা জানা ও পুতুল জানা। সেই সময় দীঘার দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির লরি তাঁদের সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় সুস্মিতা রাস্তায় পড়ে গেলে লরিটি তাঁর উপর দিয়ে চলে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওদিকে পুতুল জানা লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।
ঘাতক লরিটি কোথায়?
মৃতার দেওর শ্রীনিবাস জানা জানান, সুস্মিতার দুই নাবালক সন্তান রয়েছে, স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ঘটনার পর কিছুক্ষণ এলাকায় যানজট তৈরি হয়। রামনগর থানার ট্রাফিক পুলিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘাতক লরিটিকে এখনও আটক করতে পারেনি পুলিস।
উলুবেড়িয়ায়
প্রসঙ্গত, রোগী নামাতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল কদিন আগেই। উলুবেড়িয়া বাজার পাড়া এলাকায়। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল বেসরকারি নার্সিংহোমে কর্মীর। জখম হয়েছিলেন তিনি। শ্যামপুর এলাকা থেকে পেটে তীব্র ব্যথা নিয়ে এক রোগীকে চিকিৎসার জন্য উলুবেড়িয়ার ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হচ্ছিল। নার্সিংহোমের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স থামার পরে কর্মী এবং রোগীর পরিবারের সদস্যরা যখন রোগীকে নামাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি দ্রুতগামী বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি তাঁদের ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই নার্সিংহোম কর্মী-সহ আরও তিনজন ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে ওই নার্সিংহোমেই চিকিৎসা শুরু করা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নার্সিংহোম কর্মীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাইক চালক এবং অপর আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল উলুবেড়িয়া থানার পুলিস। পুলিস ঘাতক বাইকটিকে আটক করে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরুও করে পুলিস। জনবহুল এলাকায় এমন বেপরোয়া গতির বাইক চলাচল নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মৃত হাসপাতাল কর্মীর নাম বৈদ্যনাথ করন (৫২)।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)