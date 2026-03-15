  Deadly Road Accident: উদ্দাম লরির ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায়, মুহূর্তে তরতাজা শরীরটাকে পিষল রক্তলোলুপ লরিই

Deadly Road Accident: উদ্দাম লরির ধাক্কায় সাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায়, মুহূর্তে তরতাজা শরীরটাকে পিষল রক্তলোলুপ লরিই

Deadly Road Accident in Purba Medinipur: পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে আজ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার। গুরুতর আহত আরও একজন। মৃতের নাম সুস্মিতা জানা। আহত পুতুল জানা হাসপাতালে ভর্তি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 15, 2026, 06:36 PM IST
ভয়ংকর দৃশ্য। এলাকায় তীব্র উত্তেজনা। পাড়ায় শোক।

কিরণ মান্না: মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনা (Deadly Road Acciddent)রবিবার। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে (Ramnagar) লরির ধাক্কায় মৃত ১, আহত ১। এলাকায় উত্তেজনা।

আরও পড়ুন: Eid Dates 2026: ভারতে কবে খুশির ইদ? কবে দেখা যাবে ইদের চাঁদ? রাজ্যে ইদের ছুটি কবে? কবে পালিত হবে ইদ উল-ফিতর?

ফতেপুরে

পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগর থানার ফতেপুরে আজ মর্মান্তিক পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক মহিলার, গুরুতর আহত আরও এক জন। মৃতের নাম সুস্মিতা জানা (৩১)। আহত পুতুল জানাকে প্রথমে দীঘা রাজ্যসাধন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

লরির চাকায় পিষ্ট

জানা গিয়েছে, সকালে বাড়ি থেকে চাষের কাজে সাইকেলে করে জমির দিকে যাচ্ছিলেন দুই জা সুস্মিতা জানা ও পুতুল জানা। সেই সময় দীঘার দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির লরি তাঁদের সাইকেলটিকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় সুস্মিতা রাস্তায় পড়ে গেলে লরিটি তাঁর উপর দিয়ে চলে যায় এবং ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। ওদিকে পুতুল জানা লরির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হন।

ঘাতক লরিটি কোথায়?

মৃতার দেওর শ্রীনিবাস জানা জানান, সুস্মিতার দুই নাবালক সন্তান রয়েছে, স্বামী দিনমজুরের কাজ করেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ঘটনার পর কিছুক্ষণ এলাকায় যানজট তৈরি হয়। রামনগর থানার ট্রাফিক পুলিস এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে ঘাতক লরিটিকে এখনও আটক করতে পারেনি পুলিস।

উলুবেড়িয়ায়

প্রসঙ্গত, রোগী নামাতে গিয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল কদিন আগেই। উলুবেড়িয়া বাজার পাড়া এলাকায়। বেপরোয়া বাইকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল বেসরকারি নার্সিংহোমে কর্মীর। জখম হয়েছিলেন তিনি। শ্যামপুর এলাকা থেকে পেটে তীব্র ব্যথা নিয়ে এক রোগীকে চিকিৎসার জন্য উলুবেড়িয়ার ওই বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হচ্ছিল। নার্সিংহোমের সামনে অ্যাম্বুল্যান্স থামার পরে কর্মী এবং রোগীর পরিবারের সদস্যরা যখন রোগীকে নামাচ্ছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে একটি দ্রুতগামী বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি তাঁদের ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় ঘটনাস্থলেই নার্সিংহোম কর্মী-সহ আরও তিনজন ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। তড়িঘড়ি তাঁদের উদ্ধার করে ওই নার্সিংহোমেই চিকিৎসা শুরু করা হয়। কিন্তু চিকিৎসাধীন অবস্থায় ওই নার্সিংহোম কর্মীর মৃত্যু হয়। দুর্ঘটনার পর বাইক চালক এবং অপর আহত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছিল উলুবেড়িয়া থানার পুলিস। পুলিস ঘাতক বাইকটিকে আটক করে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরুও করে পুলিস। জনবহুল এলাকায় এমন বেপরোয়া গতির বাইক চলাচল নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। মৃত হাসপাতাল কর্মীর নাম বৈদ্যনাথ করন (৫২)।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Deadly Road AccidentRoad Accident in purba MedinipurRoad Accident in ramnagarlorry crashes bicyclelorry kill woman
পরবর্তী
খবর

WB Assembly Election 2026: বেজে গেল ভোটের দামামা, বঙ্গে কোন দফায় কোথায় ভোট? কলকাতায় কবে?

.

পরবর্তী খবর

Explainer of LPG Tax Rate: গ্যাস সিলিন্ডারে আসলে কত কর দিচ্ছেন আপনি? ভুল তথ্যের ছড়াছড়ি নেট...