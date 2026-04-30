English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
Deadly Thunderstorm: বিকট শব্দে পড়ল বাজ, গাছ কাটতে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু, রক্তচক্ষু বজ্রদৈত্য শুষে নিল রক্ত

Death from Deadly Thunderstorm: কয়েকজন মিলে গাছ কাটছিলেন। গাছকাটার সময় হঠাৎই বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ে। ভয়ংকর! সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু। কোথায় ঘটল এই বিপর্যয়?

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 30, 2026, 05:34 PM IST
বর্ষাভেজা মাটিতে তখন মর্মান্তিক দৃশ্য!

চম্পক দত্ত: বাজ পড়ে মারা যান দুই ব্যক্তি। আহত হন চারজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন এক মহিলাও। আজ, বৃহস্পতিবার সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে চন্দ্রকোণা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড মাধবপুর এলাকায়। এছাড়াও তিনটি ভিন্ন ঘটনায় (Deadly Accidents) মর্মান্তিক পরিস্থিতি তৈরি হয় জেলায় জেলায়। গৃহপ্রবেশের (House warming ceremony) জন্য গঙ্গার জল (Ganga water) নিতে এসে তলিয়ে যান দুই বোন। বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারে একটি ট্রাক (Truck collides with marriage house car), একজনের মৃত্যু হয়। আর একটি ঘটনায় মাছের গাড়ির ধাক্কায় আহত হন এক ভোটকর্মী (Injured election worker)।

Add Zee News as a Preferred Source

চন্দ্রকোণায় বাজ

বাংলায় ভোটের দ্বিতীয় দিনে দিকে দিকে দুর্ঘটনা। গতসন্ধে থেকেই প্রবল ঝড়বৃষ্টি রাজ্য জুড়ে। আজ তুলনামূলক ভাবে দুর্যোগ একটু কম। তবে বিপদ যে কাটেনি, বাজ থেকে এই মৃত্যুই এর প্রমাণ। বাজ পড়ে মৃত্যু হল দুই ব্যক্তির। আহত হলেন চারজন। আহতদের মধ্যে রয়েছেন একজন মহিলা। বৃহস্পতিবার সাড়ে বারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে চন্দ্রকোণা পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড মাধবপুর এলাকায়।

গাছকাটার সময়ে মহা বিপদ

ঠিক কী ঘটে? জানা যায়, মাধবপুর এলাকায় পাঁচজন মিলে গাছ কাটছিলেন। গাছকাটার সময় হঠাৎই বিকট শব্দে একটা বাজ পড়ে। পাঁচজনের মধ্যে দুজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়! গুরুতর আহত হন বাকি তিনজন। স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁদের উদ্ধার করে চন্দ্রকোণা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত তিনজন বর্তমানে চন্দ্রকোণা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। খবর পেয়ে হাসপাতালে পৌঁছয় চন্দ্রকোণা থানার পুলিস। মৃত দুই ব্যক্তির নাম শাহাবুদ্দিন মন্ডল (৬০) ও লিটন মন্ডল (৩৮)। আহত হন কাজল মল্লিক ও রিঙ্কু মন্ডল। এই চারজনের বাড়ি চন্দ্রকোণার মহেশপুর এলাকায়। অপর এক আহত সেখ নাসিরুদ্দিন, তাঁর বাড়ি মাধবপুরে।

মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার পথে

ওই একই সময়ে ওই এলাকারই বাসিন্দা রুপালি বেরা নামের এক মহিলাও বজ্রাঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। রুপালিদেবী মাঠ থেকে বাড়ি ফেরার সময়ে বাজ পড়ে আহত হন বলে খবর। 

গঙ্গায় দুর্ঘটনা

পয়লা মে বাড়িতে গৃহপ্রবেশ, সেজন্য গঙ্গার জল নিতে আজ, বৃহস্পতিবার আত্মীয়দের সঙ্গে বারাকপুর মঙ্গল পান্ডে ঘাটে গঙ্গার জল নিতে এসেছিলেন দুই বোন। এসেছিলেন আচল ঠাকুর (বয়স ২০) ও তাঁর পরিবার। তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন সমস্তিপুরের বাসিন্দা কোমল ঠাকুর (বয়স ১৮)। দুই বোন মিলে প্রথমে গঙ্গাস্নান করতে নামেন। ওদিকে তখনই গঙ্গায় জোয়ার চলছিল। জোয়ারের টানেই ভেসে যান দুই বোন। আচল ঠাকুরকে বারাকপুর অন্নপূর্ণা ঘাটের সামনে থেকে  উদ্ধার করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের গ্রুপ। অন্য বোনের খোঁজ এখনও পাওয়া যায়নি। তাঁদের পরিবার গঙ্গার ঘাটে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে, তাদের মেয়ের দেহ পাবার আশায়! মর্মান্তিক দৃশ্য!

বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা ট্রাকের

ওদিকে অনুষ্ঠানবাড়ির আর একটি দুঃখজনক ঘটনা ঘটল জলপাইগুড়িতে। বিয়েবাড়ির গাড়িতে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। শিলিগুড়ি থেকে জামালদা যাওয়ার পথে ময়নাগুড়ি রোডের কাছে হঠাৎই উল্টো দিক থেকে আসার ট্রাকের ধাক্কায় আহত হন কমপক্ষে পাঁচজন। এঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাঁকে প্রথমে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরবর্তীতে তাঁকে শিলিগুড়ি মেডিকেল কলেজে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু একজনের। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম কৃষ্ণ সাহা। বয়স আনুমানিক ৭৭ বছর।

আহত ভোটকর্মী

অন্য আর একটি ঘটনায় আহত হলেন এক ভোটকর্মী। আজ, বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ি ফিরছিলেন ওই ভোটকর্মী। সঙ্গে ছিল তাঁর ছেলে। তিনিই বাবাকে মোটরবাইকে করে কৃষ্ণনগর থেকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে একটি মাছের গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে তাঁদের বাইকের। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, রাস্তায় কাদা ছিল। সেই কাদায় যানবাহন পিছলে যাচ্ছিল। মাছের গাড়িটি ব্রেক কষে ওই ভোটকর্মীর বাইকটিকে রাস্তার পাশে চেপে দেয়। বাইকটি ধাক্কা খায়। এবং তাতে বাইকে থাকা বাবা ও ছেলে দুজনেই আহত হন। ঘটনাটি কৃষ্ণনগর গভর্মেন্ট কলেজের মাঠের সামনে রাস্তায় ঘটে। আহত বাবা ও ছেলে দুই জনকেই কৃষ্ণনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)  

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও।

...Read More

Tags:
Deadly ThunderstormDeath from Deadly ThunderstormTwo Sisters Drowned in GangaDeadly Accidentsthree Deadly Accidentstwo sisters drowned in Mangal Pandey GhatBarrackporeganga water for house warming ceremonymarriage house car collision with truckinjured election worker
পরবর্তী
খবর

.

পরবর্তী খবর

