/Death By Drowning: অন্ধকারে ঝিলের জলে উল্টে গেল নৌকা; অতলে তলিয়ে গেল দুই ছাত্র, স্পিডবোট জাল এনে তোলপাড় ঝিল

বিধান সরকার: রাতে ঝিলের জলে নৌকাবিহার (Boating) চলছিল। তখনই ঘটে গেল মহা বিপত্তি! হঠাৎই উল্টে গেল নৌকা! এর জেরে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের (death from drowning)। সারা রাত তল্লাশির পরে সোমবার সকালে উদ্ধার হল মৃতদেহ। ডানকুনি (Dankuni) পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যসেন নগর এলাকার ঘটনা।
তলিয়ে গেল ঝিলে
ওই এলাকারই বাসিন্দা চার ছাত্র। গতকাল, রবিবার রাত ন'টা নাগাদ তারা একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে ঝিলের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎই উল্টে যায় তাদের নৌকাটি। তারপর ডুবেও যায় সেটি। বিপর্যয়ের পরে কোনও রকমে চারজনের দু'জন সাঁতরে পাড়ে উঠে আসতে পারে। কিন্তু বাকি দুই ছাত্র আর উঠে আসতে পারেনি।
ঝিল থেকে দেহ উদ্ধার
প্রসঙ্গত, চাঁপদানির বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিংয়ের বাড়ি ওই এলাকাতেই। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ডানকুনি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয় যুবকদের নামিয়ে ঝিলে তল্লাশি শুরু হয়। নিখোঁজ ছাত্রদের খোঁজে জাল ফেলা হয়। পরে জেলা থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর স্পিডবোট আনা হয়। প্রায় সারা রাত ধরে ওই বোট নিয়ে চলে তল্লাশি। অবশেষে আজ, সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দুই ছাত্রের মৃত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।
অনীক-অংশু
জানা গিয়েছে, যে দুজন ছাত্র ঝিলে বোটিং করতে-করতে নৌকা উল্টে জলে ডুবে মারা গেল তারা দুজনেই স্থানীয় স্কুলে পড়ত। অনীক বিশ্বাস (১৭) চন্ডীতলা গরলগাছা হাই স্কুলের ছাত্র, আর অংশু বাড়ুই (১৬) ডানকুনির শিশুতীর্থ হাইস্কুলের ছাত্র।
