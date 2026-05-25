/Death By Drowning: স্নান করতে নেমে অতি চেনা দামোদরেই তলিয়ে মৃত্যু ৩ যুবকের; এলাকার শোকের ছায়া

শুভাশিস মণ্ডল: দুটি জায়গায় দুটি ভয়ংকর ঘটনা। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গে। হাওড়ায় (Howrah) দামোদরে (Damodar River Shocker) স্নান করতে নেমেছিলেন খড়িয়প উত্তরপাড়ার চার যুবক। স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে গেলেন তিন যুবকই। পরে উদ্ধার হয় দেহ। প্রসঙ্গত, অন্য একটি ঘটনায় রবিরাতে ঝিলের জলে নৌকাবিহার (Boating) চলার সময়ে ঘটে গেল মহা বিপত্তি! হঠাৎই উল্টে গেল নৌকা! এর জেরে জলে ডুবে মৃত্যু হল দুই ছাত্রের (death from drowning)। সারা রাত তল্লাশির পরে সোমবার সকালে উদ্ধার হল মৃতদেহ। ডানকুনি (Dankuni) পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যসেন নগর এলাকার ঘটনা এটি।
দামোদরে স্নান করতে নেমে
দামোদরে স্নান করতে নেমে নদীতে তলিয়ে মৃত্যু তিন যুবকের। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে আমতা থানার অন্তর্গত খড়িয়পে। জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম সৌভিক চক্রবর্তী (১৮), সুবর্ণ মাতা (১৯), সূর্য টাকি (২০)। স্থানীয়সূত্রে জানা গিয়েছে, দামোদরে স্নান করতে নেমেছিলেন খড়িয়প উত্তরপাড়ার চার যুবক। স্নান করতে গিয়ে তিন যুবক তলিয়ে যান। খবর পেয়ে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। তাঁরাই প্রাথমিক ভাবে নদীতে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। এক যুবকের দেহ উদ্ধার হয়।
ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি
পরে ঘটনাস্থলে আসে আমতা থানার পুলিস। আসেন সিভিল ডিফেন্সের প্রতিনিধিরাও। নদীতে ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি শুরু হয়। তখন বাকি দুই যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। মোট তিনটি দেহ উদ্ধার করে আমতা হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে ছুটে আসেন আমতার বিধায়ক অমিত সামন্ত ও উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক চিরন বেরা।
তলিয়ে গেল ঝিলে
ওই এলাকারই বাসিন্দা চার ছাত্র। গতকাল, রবিবার রাত ন'টা নাগাদ তারা একটি ডিঙি নৌকা নিয়ে ঝিলের জলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎই উল্টে যায় তাদের নৌকাটি। তারপর ডুবেও যায় সেটি। বিপর্যয়ের পরে কোনও রকমে চারজনের দু'জন সাঁতরে পাড়ে উঠে আসতে পারে। কিন্তু বাকি দুই ছাত্র আর উঠে আসতে পারেনি।
ঝিল থেকে দেহ উদ্ধার
প্রসঙ্গত, চাঁপদানির বিজেপি বিধায়ক দিলীপ সিংয়ের বাড়ি ওই এলাকাতেই। ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ডানকুনি থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয় যুবকদের নামিয়ে ঝিলে তল্লাশি শুরু হয়। নিখোঁজ ছাত্রদের খোঁজে জাল ফেলা হয়। পরে জেলা থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর স্পিডবোট আনা হয়। প্রায় সারা রাত ধরে ওই বোট নিয়ে চলে তল্লাশি। অবশেষে আজ, সোমবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ দুই ছাত্রের মৃত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গিয়েছে, যে দুজন ছাত্র ঝিলে বোটিং করতে-করতে নৌকা উল্টে জলে ডুবে মারা গেল তারা দুজনেই স্থানীয় স্কুলে পড়ত। অনীক বিশ্বাস (১৭) চন্ডীতলা গরলগাছা হাই স্কুলের ছাত্র, আর অংশু বাড়ুই (১৬) ডানকুনির শিশুতীর্থ হাইস্কুলের ছাত্র।
