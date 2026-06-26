Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /বাড়ির ভিতরে গল্প করছিলেন, হঠাৎই পড়ল বাজ, বসে বসেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু; কাপড় মেলতে গিয়ে মারণ বিদ্যুতে সব শেষ

বাড়ির ভিতরে গল্প করছিলেন, হঠাৎই পড়ল বাজ, বসে বসেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু; কাপড় মেলতে গিয়ে মারণ বিদ্যুতে সব শেষ

Death From Lightning and Thunder: এক নিমেষে নেমে এল বিপর্যয়। বাড়িতে বসে থাকা অবস্থাতেই বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন ২১ বছরের যুবক সঞ্জয় সিং। আহত আরও পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঝাড়গ্রামের ডিহিবাদিনা, দুধকুন্ডি এলাকার এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 26, 2026, 12:55 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 12:55 PM IST
বাড়ির ভিতরে গল্প করছিলেন, হঠাৎই পড়ল বাজ, বসে বসেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু; কাপড় মেলতে গিয়ে মারণ বিদ্যুতে সব শেষ
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'দরজা বন্ধ করতে বলেছিল, অপমানিত হয়েছিলাম!', মুম্বই ট্রেনে যুবক খুনে চাঞ্চল্যকর বয়ান
Mumbai Local Train Murder59 min ago
2
Bengal Weather Update1 hr ago
3
Indian Passport Fee Hike2 hrs ago
4
Chingrighata flyover3 hrs ago
5
Taratala Disaster3:21 AM IST