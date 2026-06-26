/বাড়ির ভিতরে গল্প করছিলেন, হঠাৎই পড়ল বাজ, বসে বসেই বজ্রাঘাতে মৃত্যু; কাপড় মেলতে গিয়ে মারণ বিদ্যুতে সব শেষ

সৌরভ চৌধুরী ও চম্পক দত্ত: উত্তরবঙ্গে অতি ভারী। শনিবার থেকে অত্যন্ত ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা সেখানে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি না হলেও গরম এবং অস্বস্তি থাকবে কেননা, বাতাসে জলীয় বাষ্প প্রচুর। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা বেশ কিছু জেলায়। আগামী সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গে জারি হবে কমলা সতর্কতা। কিন্তু তার আগে, বৃহস্পতিবারই যা হল, তা শিরদাঁড়া দিয়ে বইয়ে দিল ঠান্ডা স্রোত। বজ্রাঘাতে মর্মান্তিক মৃত্যু জেলায় জেলায়! আর তার মধ্যেই মর্মান্তিক ঘটনা ঝাড়গ্রাম আর পশ্চিম মেদিনীপুরে!
আরও পড়ুন: Breaking News Live Update: এই পবিত্র জায়গায় এসে কোনও চোর-লম্পট তোলাবাজ সম্পর্কে মন্তব্য করব না: বিস্ফোরক মুখ্যমন্ত্রী
হাড়হিম ঝাড়গ্রাম!
এক নিমেষে নেমে এল বিপর্যয়। বাড়িতে বসে থাকা অবস্থাতেই বজ্রাঘাতে প্রাণ হারালেন ২১ বছরের যুবক সঞ্জয় সিং। আহত আরও পাঁচজন। তাঁদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঝাড়গ্রামের ডিহিবাদিনা, দুধকুন্ডি এলাকার এই ঘটনায় শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি বাড়িতে কয়েকজন এক সঙ্গে বসেছিলেন, কথাবার্তা বলছিলেন। সেই সময় আচমকাই শুরু হয় প্রবল বজ্রপাত। ঘটনাস্থলেই গুরুতর আহত হন একাধিক যুবক, দ্রুত তাঁদের উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে চিকিৎসকরা সঞ্জয় সিং (২১)-কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় আহত হন রাহুল সিং, খোকন সিং, ভবতোষ সিং ও শীতল সিং। এছাড়াও হৃষীকেশ সিং নামে এক ব্যক্তিও গুরুতর আহত অবস্থায় আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। হঠাৎ ঘটে যাওয়া এই বজ্রাঘাতের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃতের পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে শোকের ছায়া।
পশ্চিম মেদিনীপুরে মারণ বিদ্যুৎ
এদিকে ভোররাতে ভিজে কাপড় মেলতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল স্ত্রীর, স্ত্রীকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বামী। এমনই ঘটনাটি ঘটেছে আজ ভোর চারটে নাগাদ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের প্রসাদচক গ্রামে। জানা যায় প্রসাদচক গ্রামের বাসিন্দা পাপিয়া সিং, বয়স ২৮ বছর আজ ভোররাতে স্নান করে ভিজে কাপড় মিলতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে পড়লে তখন তার স্বামী জগন্নাথ সিং তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করলে তিনিও বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে যান। সাথে সাথেই দুজনকে উদ্ধার করে ঘাটাল মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে হাসপাতালের কর্মরত চিকিৎসকেরা পাপিয়া সিংকে মৃত বলে ঘোষণা করে এবং গুরুতর যখম অবস্থায় ঘাটাল মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে মৃত মহিলার স্বামী জগন্নাথ সিং।
আবহাওয়া
জানা গিয়েছে, আবহাওয়া এখনও এরকমই চলবে। পূর্বাভাস বলছে, উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে ঘূর্ণাবর্ত। রাজস্থান থেকে বিহার পর্যন্ত আছে মৌসুমি অক্ষরেখা, যেটি হরিয়ানা ও উত্তর প্রদেশের উপর দিয়ে বিস্তৃত। ঝাড়গ্রাম আর পশ্চিম মেদিনীপুর-- দুই জেলাই দক্ষিণবঙ্গের। ফলে, দেখে নেওয়া যাক, দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া নিয়ে কী বলছে হাওয়া অফিস! দক্ষিণবঙ্গে মূলত মেঘলা আকাশ থাকবে। বৃষ্টি না হলে গরম ও অস্বস্তি থাকবে। শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সর্তকতাও রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম বাঁকুড়া পুরুলিয়া বীরভূম মুর্শিদাবাদে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে বেশিরভাগ জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা রয়েছে। ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বিক্ষিপ্ত ভাবে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। সোমবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে। ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি থাকবে মঙ্গল ও বুধবারেও।
৩৮০ বাজ একদিনে?
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবারের বৃষ্টিতে চমকে উঠেছিলেন আবহবিদেরা। লাইটনিং ডিটেক্টরের তথ্য থেকে জানা গিয়েছে, শহর ও শহরতলি মিলিয়ে এদিন দুপুর ১২টা ৫৫ থেকে দুপুর ৩টে ১০-এর মধ্যে ৩৭৭টিরও বেশি বাজ পড়েছে! দক্ষিণবঙ্গে এখন মৌসুমি বায়ু দুর্বল, ফলে মৌসুমি বায়ুর চেনা বৃষ্টি গত শুক্রবার থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দেখেনি কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গ। গত শুক্রবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতার আলিপুর যে ২১১ মিলিমিটার বৃষ্টি পেয়েছে, তার সবটাই ঘটেছে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে। এই মেঘ প্রবল বৃষ্টি নামাচ্ছে। সঙ্গে বাজের শব্দে পিলে চমকে দিচ্ছে। বৃহস্পতিবারের দুর্যোগের নেপথ্যেও শক্তিশালী কিউমুলোনিম্বাস মেঘ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)