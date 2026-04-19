Death in Drowning: নদীতে তলিয়ে গেল ৩ কিশোর; পাড়ে পড়ে শূন্য স্কুটি, বাঁশ, শোকের ছায়া গোটা এলাকায়, মর্মান্তিক

Death in Drowning: নদীতে তলিয়ে গেল ৩ কিশোর; পাড়ে পড়ে শূন্য স্কুটি, বাঁশ, শোকের ছায়া গোটা এলাকায়, মর্মান্তিক
Death in Drowning: গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দশম শ্রেণির এক ছাত্র। লিলুয়ার দাসপাড়ার বাসিন্দা সে। সে বন্ধুর সঙ্গে বালির বারেন্দ্রপাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নেমেছিল। ওদিকে নবদ্বীপে ভাগীরথীতে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। মর্মান্তিক!
দেবব্রত ঘোষ, অনুপকুমার দাস: মর্মান্তিক রবিবার। শোকের রবিবার। দুটি ভিন্ন ঘটনায় সলিলসমাধি (Death in Drowning) ঘটল তিন কিশোরের। গঙ্গায় (River Ganga) স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দশম শ্রেণির এক ছাত্র। বাড়ি বালি বিধানসভার লিলুয়ার দাসপাড়ায় (Liluah)। ওদিকে নবদ্বীপে (Navadwip) ভাগীরথী নদীতে (Bhagirathi River) তলিয়ে গেল দুই কিশোর। নবদ্বীপের কানাই নগর এলাকার বাসিন্দা তারা।
তলিয়ে গেল গঙ্গায়
গঙ্গায় স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল দশম শ্রেণির এক ছাত্র। বালি বিধানসভার লিলুয়ার দাসপাড়ার বাসিন্দা ওই ছাত্রের নাম হর্ষ চৌধুরী। আজ সে বন্ধুর সঙ্গে বালির বারেন্দ্রপাড়া গঙ্গার ঘাটে স্নান করতে নামে। জলের টানে হর্ষ ভেসে যায়। আর বন্ধু হর্ষদীপ সিংহ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে চেষ্টা করলেও উদ্ধার করতে পারেনি তাকে। জানা যায়, দুজনের কেউই সাঁতার জানত না! বন্ধুর চিৎকারে ঘাটের ছুটে আসেন এলাকার লোকজন। খবর পেয়ে আসে পুলিস। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের কর্মীরা এসে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেও এখনও উদ্ধার করা যায়নি তার দেহ।
ভাগীরথীতে তলিয়ে
নবদ্বীপে ভাগীরথী নদীতে তলিয়ে গেল দুই কিশোর। তল্লাশিতে নামল ডুবুরি। নবদ্বীপে ভাগীরথী নদীতে গঙ্গার জলে খেলতে খেলতে তলিয়ে গেল এই দুই কিশোর। শোকের ছায়া পরিবার-সহ গোটা এলাকায়। ঘটনাটি নদিয়ার নবদ্বীপ ঘোষপাড়ায় গঙ্গার ঘাটে ঘটে।
বাচ্চারা জলে ফেলল বাঁশ
জানা যায়, আজ, রবিবার দুপুর নাগাদ নবদ্বীপের কানাই নগর এলাকার বাসিন্দা বছর উনিশের রাকেশ মণ্ডডল ও সীমান্ত সরকার দুজনে মিলে স্নান করতে যায় স্কুটি নিয়ে। তারা স্নান করতে জলে নামলে নদীর পাড়ে থাকা কয়েকজন বাচ্চা খেয়াল করে যে, তারা দুজনেই গঙ্গার জলে খেলতে-খেলতে তলিয়ে যাচ্ছে। এরপর তড়িঘরি সেই বাচ্চারা ওই দুজনকে বাঁচাতে জলে একটি বাঁশ ফেললেও তাদের উদ্ধার করতে পারেনি।
পুলিস, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর
এর পরেই স্থানীয় লোকজন নবদ্বীপ থানার পুলিসকে খবর দিলে পুলিস ওই ছেলেদের পরিবারকে খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছায় বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরও। ইতিমধ্যেই ডুবুরি নামিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। তবে এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ দুই কিশোরের কোনো খবর মেলেনি। নদীর ঘাট থেকে একটি স্কুটি উদ্ধার করেছে পুলিস। পরিবারের দাবি, স্কুটিটি তাদের ছেলের। পুরো ঘটনায় পরিবার-সহ গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।
