/Deadly Lightning and Thunder: হঠাৎই তীব্র আলোর ঝলক, বিকট শব্দ, কেঁপে উঠল এলাকা, কিছু বুঝে ওঠার আগেই নেমে এল বিপর্যয়

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিশ্বজিৎ মিত্র: ফুটবল খেলতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক স্কুলছাত্রের (Death from lightning)। অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুরমন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল (Agnimitra Paul)। অন্য আর একটি ঘটনায় ভয়াবহ বজ্রপাতের শিকার হন এলাকাবাসী। ক্ষতিগ্রস্ত একাধিক বাড়ি, আতঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা।
বজ্রাঘাতে মৃত্যু
ফুটবল খেলতে গিয়ে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হল এক স্কুল ছাত্রের! অপর একজন গুরুতর আহত অবস্থায় আসানসোল জেলা হাসপাতালে ভর্তি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান পুরমন্ত্রী তথা আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল। মৃতের নাম শেখ ফিরোজ। আহত ছাত্রের নাম বিবেক ঘোষ।
কী ঘটে?
গতকাল, শনিবার বিকেলে আসানসোলের বার্নপুরের রিভারসাইড স্কুল-সংলগ্ন ফুটবলমাঠে কয়েকজন ছাত্র ফুটবল খেলছিল। সে সময় হঠাৎই আবহাওয়ার অবনতি ঘটে, বজ্রপাত শুরু হয়ে যায়। তখনই বাজ পড়ে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। অগ্নিমিত্র পাল পুরো ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।
হঠাৎই তীব্র আলোর ঝলকানি, বিকট শব্দ
অন্য আর একটি ঘটনায় ভয়াবহ বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক বাড়ি। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কুশবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দারা। নদীয়ার কুশবেড়িয়া এলাকার এই ভয়াবহ বজ্রপাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক বাড়ি। শনিবার গভীর রাতে আচমকাই আকাশ কালো করে ঘন মেঘ জমতে শুরু করে। এরপর শুরু হয় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ প্রবল বৃষ্টি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, হঠাৎই তীব্র আলোর ঝলকানি, বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই একের পর এক বাড়িতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে যায়। বজ্রপাতের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, বহু বাড়ির বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম মুহূর্তের মধ্যে বিকল হয়ে যায়। কারও বাড়ির পাখা, টিভি, ফ্রিজ-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক সামগ্রী পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি কয়েকটি বাড়ির দেওয়ালেও ফাটল দেখা দেয়।
'এত ভয়ংকর বজ্রপাত আগে দেখা যায়নি'
স্থানীয় বাসিন্দাদের কথায়, এত ভয়ংকর বজ্রপাত গত কয়েক বছরে এলাকায় দেখা যায়নি! প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রায় ১০ থেকে ১৫টি বাড়ি এই ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর মেলেনি। ঘটনার পরে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে প্রশাসনের দাঁড়ানোর দাবি তুলেছেন স্থানীয়রা। প্রশাসনের তরফে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে।
