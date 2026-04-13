Death of 12 Years Boy: ক্লাস সিক্সের গাজন সন্ন্যাসী নীলের দিনে পুজোর আগে তলিয়ে গেল নদীতে; কীভাবে দুর্ঘটনা?

Death of 12 Years Boy: ক্লাস সিক্সের গাজন সন্ন্যাসী নীলের দিনে পুজোর আগে তলিয়ে গেল নদীতে; কীভাবে দুর্ঘটনা?
Death of 12 Years Boy on Neel Shashti 2026: নির্জলা উপোস করে নিষ্ঠার সঙ্গে শিবপুজোয় অংশগ্রহণ করেছিল সে। আজ নীলে সকলের সঙ্গে সে ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দারকেশ্বর নদীতে স্নান সারতে যায়। আর তখনই ঘটে যায় মর্মান্তিক সেই ঘটনা!
মৃত্যুঞ্জয় দাস: নীলের (Neel Shashti 2026) দিনে মৃত্যুতে নীল হয়ে গেল বারোর বালক, ক্লাস সিক্সের ছাত্র কৃষ্ণ ঘোষ। জলে ডুবে মৃত্যু হল এই বালক শিবভক্তের। খবর পেয়েই প্রচার ছেড়ে হাসপাতালে ছুটে এলেন বিজেপি ও তৃণমূলের দুই প্রার্থী। হাসপাতালেই বিজেপি প্রার্থীর চোখের কোণে জল। দুই প্রার্থীই মৃত কিশোরের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার ষাঁড়েশ্বর মন্দিরে (Sareswar Temple)।
ষাঁড়েশ্বরের গাজন
হাজার বছরেরও বেশি পুরনো বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যবাহী বাবা ষাঁড়েশ্বর। তাঁর গাজন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। সেখানে হাজার হাজার ভক্তের পাশাপাশি বিষ্ণুপুর পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাগীশপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণ ঘোষও ছিল। কৃষ্ণ ঘোষের বয়স ১২ বছর। বিষ্ণুপুর হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র সে। প্রতিদিন নির্জলা উপোস থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে শিবপুজোয় অংশগ্রহণ করতে সে।
দ্বারকেশ্বর নদীতে
আজও করেছিল। সকলের সঙ্গে আজ ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া দ্বারকেশ্বর নদীতে স্নান সারতে যায় সে। হঠাৎ করেই অসতর্কতাবশত জলে তলিয়ে যায় কৃষ্ণ ঘোষ। তড়িঘড়ি অন্যান্য ভক্ত এবং স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। কিন্তু কর্তব্যরত চিকিৎসক সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ভোটপ্রচার ছেড়ে
খবর পেয়ে ভোটপ্রচার ছেড়ে তড়িঘড়ি হাসপাতালে চলে আসেন বিষ্ণুপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস তন্ময় ঘোষ এবং বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শুক্লা চ্যাটার্জি। ঘটনায় দুজনেই দুঃখ প্রকাশ করেন, পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। দুই প্রার্থী মৃত কিশোরের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জানা যায়, বছরদুয়েক আগে এই মৃত কিশোরীর বাবা মারা গিয়েছেন। মায়ের সঙ্গে সে থাকত। আজ তার মৃত্যু হল। স্বাভাবিকভাবেই দিশেহারা হয়ে পড়েছে তার মা। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তিনি। এই দৃশ্য দেখে বিষ্ণুপুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শুক্লা চ্যাটার্জির চোখের কোণেও জল। পাশাপাশি হাসপাতালে ছুটে আসেন বিষ্ণুপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান এবং চার নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। সব মিলিয়ে কিশোরের এই মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো শোকের ছায়া বিষ্ণুপুরে।
মল্লরাজ পৃথ্বীমল্লের আমলে
এ বাংলায় ল্যাটেরাইট পাথরে তৈরি মন্দিরগুলি রয়েছে এএসআই বা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে। ইতিহাস বলছে, মন্দির দু'টি তৈরি হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীতে, বিষ্ণুপুরের ৩৭তম মল্লরাজ পৃথ্বীমল্লের আমলে। বিষ্ণুপুর শহর থেকে মাত্র আট কিমি দূরে পাশাপাশি অবস্থিত ওই দু’টি মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে স্থানীয় মানুষের বিপুল আবেগ। বিভিন্ন জায়গা থেকে এখানে ভক্তেরা আসেন। পর্যটকেরাও আসেন ইতিহাসের টানে। এই দুই মন্দিরকে ঘিরে চৈত্র মাসে বসে গাজনের মেলা। ষাঁড়েশ্বর মন্দিরের পাশেই রয়েছে নদী।
