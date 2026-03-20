West Bengal Assembly Election 2026: এদিন প্রচারে এসে দেবাংশু বলেন, 'রিয়ালিটি শোয়ের স্টুডিওতে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় পাঁচ বছর আগে।সেদিন দিদি অ্যাঙ্কারিং করছিলেন আমি শুরুর রাউন্ড গুলোতে পিছিয়ে ছিলাম।তারপর আস্তে আস্তে প্রথম হয়েছিলাম। আজকের দিনে হয়তো আমরা চুঁচুড়ায় লোকসভার ভোটে আমরা কিছুটা পিছিয়ে আছি(লোকসভা ভোটে সারে আট হাজার ভোটে পিছিয়ে তৃনমূল)। এখানেও দিদি অ্যাঙ্কারিং করছে। এখানেও একই পদ্ধতিতে লাস্ট রাউন্ডে গিয়ে ছক্কা হাঁকাব, জিতব।সেটারই রিপিটেশন দেখতে পাবেন আপনারা'।

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 20, 2026, 06:05 PM IST
TMC candidate Debangshu Bhattacharya: “লাস্ট রাউন্ডে ছক্কা মেরে জিতব”, রচনাকে সঙ্গে নিয়ে বিজেপিকে কটাক্ষ দেবাংশুর
দেবাংশুর প্রচারে রচনা

বিধান সরকার: ভোটের দামামা বেজে উঠলেও বিজেপির পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা এখনও অধরা। আর এই ইস্যুকেই হাতিয়ার করে গেরুয়া শিবিরকে কড়া ভাষায় বিঁধলেন চুঁচুড়া কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য। তাঁর দাবি, প্রার্থী খুঁজে না পেয়ে বিজেপি শেষ পর্যন্ত ‘দিদি’ অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শরণাপন্ন হতে পারে। 

চুঁচুড়ায় প্রচারের ফাঁকে দেবাংশু বলেন, “২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূলের ফেলে দেওয়া ১২৪ জন ‘পচা আলু’ বা ‘পচা সবজি’কে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। এবারও হয়তো তারা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করছে। যদি প্রার্থী না পায়, তবে দিদির কাছে গিয়ে বলুক— ২০২১-এ শুভেন্দুকে নিয়ে গিয়েছিলাম, এবার যদি কোনো সাহায্য করতে পারো! চুঁচুড়া থেকে কাউকে পাবে না, প্রার্থী চাইতে কালীঘাটেই যেতে হবে ওদের।” বিজেপিকে সরাসরি ‘হনুমানের পাল’ বলেও কটাক্ষ করেন তিনি।

তবে দেবাংশুর নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রেও কাঁটা কম নেই। টিকিট না পেয়ে বিদায়ী বিধায়ক অসিত মজুমদারের ক্ষোভ প্রকাশ্যেই চলে এসেছিল। যদিও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফোনে সেই বরফ গলেছে। সেই কোন্দল সামাল দিতেই গতকাল অসিত মজুমদার এবং আজ হুগলির সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন দেবাংশু। এদিন দেবাংশু বলেন, "প্রত্যেকে আমরা একত্রিত আছি সব জনপ্রতিনিধি এক আছি। তৃণমূল কংগ্রেস আবেগ নির্ভর দল।রেজিমেন্টেড দল গুলোর মত নয়। আমাদের আবেগ বেশি অনেকেই আবেগে হয়তো একটু বেশি কথা বলে ফেলেন আমিও বলে ফেলি অনেক সময়। আমরা সকলে একত্রিত হয়ে আছি যাতে চুঁচুড়ায় হনুমানের পাল ঢুকতে না পারে"।

সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘুরিয়ে অসিত মজুমদারের টিকিট না পাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আইপ্যাক-এর সার্ভের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, “পুরনো প্রার্থীকে ফেরাতে গেলে মানুষের বিশ্বাস ও ভালবাসা প্রয়োজন। সেই জায়গা থেকেই দল সিদ্ধান্ত নেয়। দেবাংশু আমার চেয়ে পুরনো রাজনীতিক, দিদি ও অভিষেক ওর ওপর আস্থা রেখেছেন।” গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে ভাবার সময় তাঁদের নেই বলেও জানান রচনা।

অন্যদিকে, গত লোকসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে তৃণমূল প্রায় সাড়ে আট হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল। সেই পরিসংখ্যানকে আমল না দিয়ে দেবাংশু টেনে আনলেন রিয়্যালিটি শো-এর অনুষঙ্গ। তিনি বলেন, “পাঁচ বছর আগে এক রিয়্যালিটি শো-তে রচনার দিদির সামনেই আমি শুরুতে পিছিয়ে ছিলাম। কিন্তু লাস্ট রাউন্ডে ছক্কা মেরে প্রথম হয়েছিলাম। চুঁচুড়াতেও ঠিক সেই ঘটনার রিপিটেশন হবে।” তৃণমূল কংগ্রেস যে একটি ‘আবেগ নির্ভর’ দল, তা মেনে নিয়েও দেবাংশুর দাবি, বিজেপিকে আটকাতে তাঁরা সকলেই এখন এককাট্টা।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

West Bengal Assembly Election 2026tmc candidate list 2026Debangshu BhattacharyaBJP candidate listChinsurah TMCRachana BanerjeeAsit Mazumdar
