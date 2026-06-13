Debanshu on Sudip Banerjee: কাদের দলছাড়া করেছিলেন সুদীপ! ফাঁস করলেন দেবাংশু, 'বেইমানদের' দিলেন বড় বার্তা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের অতি ঘনিষ্ট সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এবার বিরোধী শিবিরে। শনিবার তিনি শতাব্দী রায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করেছেন ভূপেন্দ্র যাদবের সঙ্গে। সূত্রের খবর বিরোধীরা যে লোকসভার স্পিকারের কাছে যে আবেদন করতে চলেছেন সেখানে সইও করেছেন সুদীপ। সোমবার বিক্ষুব্ধ তৃণমূল সাংসদদের সই করা চিঠি যাচ্ছে স্পিকারের কাছে। সেখানে তারা অনুরোধ করবেন তাদের যেন সংসদের পৃথক ব্লক দেওয়া হয়। এনিয়ে এবার সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য।
কী ভাবে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের জন্য় তৃণমূল দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের হারিয়েছে তা নিয়ে একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দেবাংশু। সেখানে তিনি লিখেছেন, তাপস রায়কে বঞ্চিত করা হয়েছিল এই সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই। প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে তাঁর সভাপতিত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল কোনও আলোচনা না করেই। তাপস রায় এখন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এখন এনডিএতে।
সজল ঘোষের কথা টেনে দেবাংশু লিখেছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য সজল ঘোষরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারসাজিতে সজল ঘোষকে দরজা ভেঙে বের করে আনা হয়েছিল। গোটা কলকাতা দেখেছিল। সজল ঘোষ আজ কাউন্সিলর, বিধায়ক, সম্ভবত ভবিষ্যতের মেয়র। আর যার জন্য এতকিছু সেই সুদীপ এখন এনডিএতে।
দলের কোন কোন নেতার জন্য কাকে কাকে দল হারাতে বসেছিল তাও টেনে এনেছেন দেবাংশু। লিখেছেন, দীনেশ ত্রিবেদীর জন্য প্রথমে আমরা অর্জুন সিংকে দূরে সরিয়েছিলাম ২০১৯ সালে। পরে সেই দীনেশই বিজেপিতে চলে গেছিল। পরে যখন ফেরত এসেছিল, তখন পার্থ ভৌমিকের জন্য আমরা দ্বিতীয়বার অর্জুন সিংকে দূরে সরিয়েছিলাম। আজ অর্জুন সিং বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ক্যাবিনেট মিনিস্টার। আর পার্থ ভৌমিকও এনডিএ।
তৃণমূল এখন ছত্রখান। বিধানসভায় তাদের একটি বিশাল বিরোধী লবি তৈরি হয়ে গিয়েছে ঋতব্রতর নেতৃত্ব। অন্যদিকে, দলের ২৮ সাংসদের মধ্যে ২০ জন ইতিমধ্যেই এককাট্টা। দল যে কোনওদিন ক্ষমতায় ফিরতে পারতে তা নিয়ে কিছু বলতে নারাজ তৃণমূলের অতি সাহসীরাও। তবে দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেছেন, 'আমি আজও নিশ্চিত, দল যদি কোনওদিন ক্ষমতায় ফেরে,আবারও সুদীপ ব্যানার্জিরাই জায়গা পাবেন, রাজত্ব করবেন। কারণ এই দল ২০১৯ থেকে শিক্ষা নেয়নি। ২০২১ এর ভোটের আগে দল ছেড়ে চলে যাওয়া ব্যক্তিদের রেড কার্পেট পেতে স্বাগত জানিয়েছিল। তখনই দলের প্রত্যেক স্তরে বার্তা চলে গেছিল, বিপদে এই দলের সঙ্গ ছাড়লেও ভালো সময় পুনরায় ফেরত আসা যায়, রাজত্বও করা যায়, নেতা হওয়া যায়... " বেইমানরা যদি ফিরে আসে দিদির দরজায় শুয়ে তাদের প্রয়োজনে আটকাব"। একুশের ভোট প্রচার চলাকালীন এই কথা বলার পর যখন একের পর এক দলত্যাগীরা দলে ফিরেছিল সব থেকে বেশি মানসিক অত্যাচারের সম্মুখীন আমি হয়েছি সোশ্যাল মিডিয়াতে এবং টেলিভিশন মিডিয়াতে। দলকে বারংবার বলেছিলাম, এদের ফেরত নেওয়া ঠিক হচ্ছে না। দল তখন "পলিসি ডিসিশন"-এর দোহাই দিয়ে চুপ করিয়ে দিয়েছিল! যেকোনো মুহূর্তে এই দলের সঙ্গ ছেড়ে যাওয়া যায়। সেদিন সেই বার্তাটাই আজকের পরিণতির মূল ভিতিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।
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