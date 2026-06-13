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Debanshu on Sudip Banerjee: কাদের দলছাড়া করেছিলেন সুদীপ! ফাঁস করলেন দেবাংশু, 'বেইমানদের' দিলেন বড় বার্তা

Debanshu on Sudip Banerjee: জল ঘোষের কথা টেনে দেবাংশু লিখেছেন, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য সজল ঘোষরা দল থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারসাজিতে সজল ঘোষকে দরজা ভেঙে বের করে আনা হয়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 13, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:36 PM IST
Debanshu on Sudip Banerjee: কাদের দলছাড়া করেছিলেন সুদীপ! ফাঁস করলেন দেবাংশু, 'বেইমানদের' দিলেন বড় বার্তা

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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