Baruipur: তীব্র দুর্গন্ধ, ঘর খুলতেই গা শিউড়ে উঠল! বারুইপুরে বিভীষিকা...

Baruipur: কয়েকদিন আগে এসআইআর ফর্ম দেওয়ার জন্য এসে ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবলো এলাকার বাসিন্দারা হঠাৎ দুর্গন্ধ পেয়ে খবর দেন বারুইপুর থানায়। শাবল–হাতুড়ি দিয়ে তালা ও গ্রিল ভেঙে ভিতরে ঢোকে উদ্ধারকারী দল।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Nov 19, 2025, 11:34 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: ঘরের ভিতর থেকে এক ব্যক্তির পচা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল বারুইপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ঋষি বঙ্কিম নগরে। মৃতের নাম রাজেশ কয়াল (৪৫)। মঙ্গলবার সন্ধ্যেবলো এলাকার বাসিন্দারা হঠাৎ দুর্গন্ধ পেয়ে খবর দেন বারুইপুর থানায় ও স্থানীয় কাউন্সিলর মোজাফফর আহমেদকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দেখা যায়, ঘরের সামনে গ্রিলের দরজা ভিতর থেকে তালা দেওয়া। ওয়ার্ড কর্মী ও পুলিসর সহযোগিতায় শাবল–হাতুড়ি দিয়ে তালা ও গ্রিল ভেঙে ভিতরে ঢোকে উদ্ধারকারী দল।

সেখান থেকেই উদ্ধার হয় রাজেশের পচাগলা দেহ। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ভিড় করেন স্থানীয়রা। রাজেশের এক আত্মীয় রতন সর্দার জানান, কয়েকদিন আগে এসআইআর ফর্ম দেওয়ার জন্য এসে ডাকাডাকি করলেও সাড়া মেলেনি। তাঁদের সন্দেহ, প্রায় ৮–৯ দিন আগেই মৃত্যু হয়েছিল। দীর্ঘদিন একাই থাকতেন রাজেশ। মানসিক সমস্যায় ভুগছিলেন বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে। কারও সঙ্গে মিশতেন না, বাড়ি থেকেও খুব একটা বেরোতেন না। তাঁর বাবা-মাও আগে এই ঘরেই মারা গিয়েছিলেন। রাজেশের এক দাদা বর্তমানে বারুইপুর ফুলতলাতে থাকেন। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে পুলিস ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। আত্মীয়–প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলেও তথ্য সংগ্রহ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিস। 

উল্লেখ্য, সোনারপুর থানা এলাকার জগদ্দল কুন্ডুপাড়ায় এক যুবকের অশালীন আচরণ ঘিরে চাঞ্চল্য। পুলিসকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ। সোনারপুর ট্রাফিক গার্ডের এক মহিলা পুলিস কর্মীর প্রতি অশালীন মন্তব্য করার অভিযোগই গ্রেফতার হল স্থানীয় যুবক নব কুমার গায়েন। বাড়ি জগদ্দল এলাকারই কুন্ডুপাড়ায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, ঘটনাস্থলে কর্তব্যরত ওই মহিলা পুলিস কর্মীকে লক্ষ্য করে অশালীন মন্তব্য করতে শুরু করে নব। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিস অভিযুক্তকে দ্রুত আটক করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগের ভিত্তিতেই নব কুমার গায়েনকে গ্রেফতার করেছে সোনারপুর থানার পুলিস। ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভের পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
BaruipurDecomposed Bodysensationsonarpur
