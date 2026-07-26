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শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে প্রলয়ঙ্করী নিম্নচাপ! ফুঁসছে সাগর, অতিভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি শক্তিশালী নিম্নচাপে পরিণত হয়ে সোমবার দুপুরের মধ্যে উপকূল পার করতে পারে। সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে। রবিবার কলকাতাতেও ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 10:53 AM IST
শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে প্রলয়ঙ্করী নিম্নচাপ! ফুঁসছে সাগর, অতিভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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