/শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে প্রলয়ঙ্করী নিম্নচাপ! ফুঁসছে সাগর, অতিভারী বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গ

অয়ন ঘোষাল: সোমবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতাতেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি হতে পারে রবিবার। উত্তরবঙ্গে আপাতত কম বৃষ্টি। বৃষ্টি বাড়বে মঙ্গলবার থেকে। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি উপরের দিকের কয়েক জেলায়।
নিম্নচাপের অবস্থান
গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের উপর ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত। পাশাপাশি বাংলায় সক্রিয় মৌসুমি অক্ষরেখাও। এর প্রভাবেই বৃষ্টি বাড়বে দক্ষিণবঙ্গে।
গত শনিবার পশ্চিমবঙ্গ উপকূল এবং তার পাশের বঙ্গোপসাগরে যে একটি লঘুচাপ তৈরি হয়েছিল, তা এখন আরও শক্তি বাড়িয়েছে। আজ, ২৬ জুলাই সকাল সাড়ে পাঁচটার আবহাওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী, এটি এখন আরও শক্তিশালী হয়ে উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে অবস্থান করছে। আবহাওয়াবিদরা জানিয়েছেন, আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যেই এটি আরও বেশি শক্তি সঞ্চয় করবে এবং একটি পূর্ণাঙ্গ 'নিম্নচাপে' পরিণত হবে। এরপর এটি ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোতে শুরু করবে।
সবকিছু ঠিক থাকলে, আগামীকাল ২৭ জুলাই দুপুরের আগেই এই নিম্নচাপটি উত্তর ওড়িশা এবং পশ্চিমবঙ্গ উপকূল পার করবে। এর ফলে উপকূলের এলাকাগুলোতে ভারী বৃষ্টি এবং দমকা হাওয়া বইতে পারে।
উত্তাল সমুদ্র
মৎস্যজীবীদের সোমবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের। পশ্চিমবঙ্গ উপকূল এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর উত্তাল হবে। সমুদ্রপৃষ্ঠে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ ৫৫ কিলোমিটার হতে পারে। এই কারণেই আবহাওয়া দফতরের নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে। ২৭ জুলাই পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা।
কোথায় কোথায় কমলা সর্তকতা?
দক্ষিণবঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। সোমবার হলুদ সতর্কতা। রবিবার কমলা সর্তকতা। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বাঁকুড়াতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টির কোনো সতর্কতা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
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উত্তরবঙ্গের কী আপডেট?
উত্তরবঙ্গে রবিবার বৃষ্টি আরও কমবে। সোমবার থেকে বৃহস্পতিবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলার কিছু অংশে।
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