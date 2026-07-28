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আছড়ে পড়ল গভীর নিম্নচাপ! ৬০ কিমি বেগে ঝড়, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি, কবে কাটবে দুর্যোগের মেঘ?

West Bengal Weather Update: দীঘা ও হলদিয়ার মাঝখান দিয়ে একটি গভীর নিম্নচাপ স্থলভাগে ঢুকেছে। এর প্রভাবে আজ উপকূলীয় ও পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়া-সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে এবং মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। তবে আগামীকাল বুধবার থেকে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া ভালো হতে শুরু করবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 28, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 11:51 AM IST
আছড়ে পড়ল গভীর নিম্নচাপ! ৬০ কিমি বেগে ঝড়, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি, কবে কাটবে দুর্যোগের মেঘ?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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