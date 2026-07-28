/আছড়ে পড়ল গভীর নিম্নচাপ! ৬০ কিমি বেগে ঝড়, সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি, কবে কাটবে দুর্যোগের মেঘ?

অয়ন ঘোষাল: দক্ষিণবঙ্গে আবহাওয়ার উন্নতি। আজও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাস। কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দার্জিলিং-সহ ওপরের পাঁচ জেলায় আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। শুক্রবার থেকে রবিবার উইকন্ডে বৃষ্টির সম্ভাবনা ও পরিমান ব্যাপকতা বাড়বে।
নিম্নচাপ
দীঘা থেকে হলদিয়ার মাঝে আজ সকালেই গভীর নিম্নচাপ স্থলভাগে প্রবেশ করবে। এই নিম্নচাপের গতিবেগ থাকবে ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। এটি পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ওড়িশার ওপর দিয়ে ছত্তীসগঢ়ের দিকে যাবে। এবং ক্রমশ দুর্বল হবে।
সতর্কবার্তা
এর প্রভাবে সমুদ্র এবং সমুদ্র সংলগ্ন উপকূলের জেলাগুলিতে দমকা ঝোড়ো বাতাস এবং ভারী বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। সমুদ্রপৃষ্ঠে ৫৫ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। মৎস্যজীবীদের আজ সমুদ্রে যেতে নিষেধাজ্ঞা। ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ঝাড়গ্রাম জেলাতে।
দক্ষিণবঙ্গে
আজ ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলের অংশে এবং ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস। অন্যান্য জেলাতে বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইবে। আগামীকাল বুধবার থেকে রবিবার পর্যন্ত আপাতত ঝড় বৃষ্টির কোনও সতর্কবার্তা নেই দক্ষিণবঙ্গে।
উত্তরবঙ্গে
আজ ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা। বুধবার থেকে রবিবার বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। উপরের দিকের পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির হলুদ সর্তকতা। দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা।
কলকাতায়
আজ মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক পশলা বৃষ্টির সম্ভাবনা। কাল থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। জলীয় বাষ্প থাকায় বাতাসে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৬ ডিগ্রি। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৪ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৭৭ থেকে ৯৬ শতাংশ। বৃষ্টিপাত হয়েছে ৬.৮ মিলিমিটার।
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