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উপকূল কাঁপিয়ে ঢুকল অতি গভীর নিম্নচাপ! ২০০ মিমি ভয়ংকর বৃষ্টির অশনি সংকেত, ভাসতে চলেছে কোন কোন জেলা?

West Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গে আগামী শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলের অংশ ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগের দমকা ঝোড়ো বাতাসের কমলা সতর্কতা। বাকি সব জেলার কিছু অংশে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 10:57 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 11:20 AM IST
উপকূল কাঁপিয়ে ঢুকল অতি গভীর নিম্নচাপ! ২০০ মিমি ভয়ংকর বৃষ্টির অশনি সংকেত, ভাসতে চলেছে কোন কোন জেলা?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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উপকূল কাঁপিয়ে ঢুকল অতি গভীর নিম্নচাপ! ২০০ মিমি ভয়ংকর বৃষ্টির অশনি সংকেত, ভাসতে চলেছে
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