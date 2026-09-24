/উপকূল কাঁপিয়ে ঢুকল অতি গভীর নিম্নচাপ! ২০০ মিমি ভয়ংকর বৃষ্টির অশনি সংকেত, ভাসতে চলেছে কোন কোন জেলা?

অয়ন ঘোষাল: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া অতি গভীর নিম্নচাপটি অবশেষে মাঝরাতে স্থলভাগে প্রবেশ করেছে। আজ, ২৪ সেপ্টেম্বর রাত ১১টা থেকে ১টার মধ্যে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশের কলিঙ্গপত্তনমের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক দিয়ে উপকূল অতিক্রম করেছে এই সিস্টেমটি। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এটি স্থলভাগে ঢোকার সময় বাতাসের একটানা গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার। দমকা হাওয়ার সর্বোচ্চ গতি উঠেছিল ঘণ্টায় ৭৫ কিলোমিটার পর্যন্ত।
উপকূল পার হওয়ার পরও কিছুটা সময় এটি একই দিকে এগিয়েছে। আজ সকালে এটি উত্তর উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ ও সংলগ্ন দক্ষিণ ওড়িশার ওপর অবস্থান করছে। নির্দিষ্ট করে বললে, সিস্টেমটি বর্তমানে কলিঙ্গপত্তনম থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পশ্চিমে, বিশাখাপত্তনম থেকে ৮০ কিলোমিটার উত্তর-উত্তরপূর্বে এবং ওড়িশার গোপালপুর থেকে ১৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থান করছে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, আজ সকালে এই সিস্টেমটি মূলত উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। পরবর্তী ১২ ঘণ্টা এটি অতি গভীর নিম্নচাপ হিসেবেই নিজের শক্তি ধরে রাখবে। এরপর ধীরে ধীরে এটি দিক পরিবর্তন করবে এবং উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় এটি ক্রমেই শক্তি হারিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
দক্ষিণবঙ্গে
এই নিম্নচাপের সরাসরি প্রভাব পড়েছে পশ্চিমবঙ্গে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূলবর্তী অংশে শুক্রবার পর্যন্ত ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কারণে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বাকি জেলাগুলিতে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে হাওয়া বইতে পারে।
বৃহস্পতিবার পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। কলকাতা বাঁকুড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে ভারী বৃষ্টির কমলা সর্তকতা। পুরুলিয়া এবং বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান ও হাওড়া জেলাতে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা। শুক্রবার ভারী বৃষ্টি হবে বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া এবং পুরুলিয়া জেলাতে। শনিবার থেকে আবহাওয়ার উন্নতি হবে। বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
কলকাতায় কী হবে?
কলকাতায় বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি কলকাতার কিছু অংশে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাসের সম্ভাবনা থাকবে। শুক্রবার থেকে কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
উত্তরবঙ্গে
অন্যদিকে, বাদ যাচ্ছে না উত্তরবঙ্গও। শনিবার পর্যন্ত উত্তরের ওপরের দিকের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ারের কয়েকটি জায়গায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। কালিম্পং, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শুক্রবার জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় অতিভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা বহাল থাকবে। রবিবার থেকে বৃষ্টি কমবে উত্তরবঙ্গে।
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