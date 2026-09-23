/গভীর রাতে নয়; ভয়াল নিম্নচাপের ল্যান্ডফল অনেক আগেই, জানা গেল সময়

অয়ন ঘোষাল: আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস ছিল বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি অতি গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল হবে বুধবার মধ্যরাতেই। কিন্তু নিম্নচাপটির গতিপ্রকৃতি কিছুটা বদল হয়েছে। সর্বশেষ আপডেট হল, নিম্নচাপটির ল্যান্ডফল হবে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী নিম্চাপটির ল্যান্ডফল হবে বুধবার বিকেলে। সময়টা বিকেল ৪টে থেকে ৬টার মধ্যে। সন্ধে থেকেই রাজ্যে বাড়বে বৃষ্টি।
উল্লেখ্য, পশ্চিম-মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ নিম্নচাপটি অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূল হয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে। 'গভীর নিম্নচাপ' রূপেই বিশাখাপত্তনম ও গোপালপুরের মাঝামাঝি, বিশেষ করে কলিঙ্গপত্তনমের খুব কাছ দিয়ে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ - দক্ষিণ ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এরপর গতি বদল করে উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে এগোবে। এর জেরে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এবং শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বেশি বৃষ্টি উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই।
কোথায় কেমন বৃষ্টি
২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর।
২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সিকিম। সঙ্গে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় দিনের বিভিন্ন সময় হলুদ সতর্কতা।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, সিকিম।
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) অতি ভারী এবং প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা: জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়।
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, সিকিম। মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।
২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।
২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) খুব বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।
২৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি। মিলতে পারে রোদের দেখা। উঁকি মারতে পারে শরতের আকাশ।
এদিকে, দফায় দফায় বৃষ্টি ও মেঘলা আকাশের মধ্যেই উত্তাল হয়ে উঠেছে দীঘা, মন্দারমণি-সহ পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলের সমুদ্র। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ আরও বাড়ছে। পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে সমুদ্রের কাছাকাছি থাকা পর্যটকদের দ্রুত সরে যাওয়ার জন্য পুলিশের পক্ষ থেকে মাইকিং করে সতর্ক করা হচ্ছে।
দীঘা ও মন্দারমণি সমুদ্র সৈকতে অতিরিক্ত পুলিশ ও নুলিয়া মোতায়েন রাখা হয়েছে। পর্যটকদের সমুদ্রের জলে না নামার পাশাপাশি সমুদ্রের কাছাকাছি না যাওয়ার জন্যও বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। উপকূলের পাশাপাশি জেলা জুড়েই আকাশ মেঘলা এবং দফায় দফায় বৃষ্টি হচ্ছে।
জেলাশাসক নিরঞ্জন কুমার জানিয়েছেন, পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম প্রস্তুতি রাখা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে।
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