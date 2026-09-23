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গভীর রাতে নয়; ভয়াল নিম্নচাপের ল্যান্ডফল অনেক আগেই, জানা গেল সময়

Deep Depression impact in Bengal: এর জেরে শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এবং শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বেশি বৃষ্টি উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 10:47 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 10:47 AM IST
গভীর রাতে নয়; ভয়াল নিম্নচাপের ল্যান্ডফল অনেক আগেই, জানা গেল সময়

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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