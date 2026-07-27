/ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে গভীর নিম্নচাপ! ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি- জারি কমলা সতর্কতা, ৪ রাজ্যে চলবে দুর্যোগ

অয়ন ঘোষাল: স্থলভাগের অনেকটা কাছে গভীর নিম্নচাপ। আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি। পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। দুই জেলায় জারি হল ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিয়েছে গভীর নিম্নচাপ। যার জেরে শুধু বাংলা নয়, বাংলা-সহ চার রাজ্যে ভারী বৃষ্টির হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে।
আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, গত কালকের গভীর নিম্নচাপ উত্তর-পশ্চিম বঙ্গসাগরে যেটি ছিল, সেটি অতি গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে এখন সাগরদ্বীপের কাছাকাছি অতিক্রম করছে। আজকের মধ্যে উপকূল অঞ্চল অতিক্রম করবে। হলদিয়া অঞ্চলে এর প্রভাবে আজ ও আগামীকাল দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে সর্বত্র হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে।
আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারি থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম এই জেলাগুলিতে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হাওড়া, উত্তর ২৪ পরগনা ও কলকাতাতে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। দুদিন পর থেকে দক্ষিণবঙ্গের বৃষ্টিপাতের তীব্রতা কমে যাবে অনেকটা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে বৃষ্টিপাত অনেকটা কম রয়েছে। আগামীকাল থেকে আবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচটি জেলাতে বৃষ্টিপাত বাড়তে শুরু করবে।
কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাধারণত মেঘলা আকাশ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকছে। এছাড়াও কিছু কিছু জায়গায় ভারী বৃষ্টিপাতের ও সম্ভাবনা থাকছে। সতর্কতা হিসাবে মৎস্যজীবীদেরকে আগামীকাল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা করা হয়েছে এই মুহূর্তে সমুদ্র উত্তাল রয়েছে গতকালের নিম্নচাপের জন্য।
মৌসম ভবনের তরফেও বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপটি ঘনীভূত হয়ে দ্রুত গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এর প্রভাবে উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারতে আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মৌসম ভবন। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে আগামী কয়েক দিন ধরে টানা মুষলধারে বৃষ্টির পূর্ভাবাস মৌসম ভবনের। ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে মৌসম ভবনের তরফে।
আবহাওয়াবিদদের মতে, বঙ্গোপসাগরের উত্তর-মধ্যভাগে অবস্থানরত গভীর নিম্নচাপটি ক্রমশ স্থলভাগের দিকে এগোচ্ছে। এর প্রভাবে উপকূলীয় এলাকাগুলিতে ঝোড়ো হাওয়ার গতিবেগ অনেকটাই বাড়তে পারে। পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। যার জন্য মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী কয়েক দিন নাগাড়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উপকূলীয় জেলা যেমন পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রামের পাশাপাশি কলকাতা ও হাওড়াতেও চলবে মুষলধারে বৃষ্টি। এমনই পূর্বাভাস। ওদিকে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির কারণে নদীগুলির জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই এই রাজ্যগুলিতে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে।
দিল্লি-এনসিআরেও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নিম্নচাপের জেরে। উত্তর ভারতেও এই নিম্নচাপের প্রভাব দেখা যাবে। রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এনসিআর (নয়ডা, গুরুগ্রাম, গাজিয়াবাদ) এলাকায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। টানা বৃষ্টির ফলে যানজটে নাকাল হতে পারে মানুষ। আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিনের পর সংশ্লিষ্ট সমস্ত রাজ্যগুলির স্থানীয় প্রশাসন ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরকে সতর্ক করা হয়েছে।
উপকূলবর্তী ও নিচু এলাকার বাসিন্দাদের প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষকে প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরে না বেরতে, খোলা জায়গায় না যেতে এবং বৃষ্টির সময় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)