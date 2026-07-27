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ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে গভীর নিম্নচাপ! ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি- জারি কমলা সতর্কতা, ৪ রাজ্যে চলবে দুর্যোগ

Weather Update: দুই জেলায় জারি হল ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। বাংলা-সহ চার রাজ্যে ভারী বৃষ্টির হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব ও মধ্য ভারতে আবহাওয়ার বড়সড় পরিবর্তনের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে মৌসম ভবন।

Written BySUDESHNA PAULEdited BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 27, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 05:49 PM IST
ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে গভীর নিম্নচাপ! ধেয়ে আসছে প্রবল বৃষ্টি- জারি কমলা সতর্কতা, ৪ রাজ্যে চলবে দুর্যোগ

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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