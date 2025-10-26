English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Weather Update: সাগরে ফুঁসতে থাকা অতিগভীর নিম্নচাপ এখন কতদূরে, কোথায় ল্যান্ডফল ঘূর্ণিঝড় মন্থা-র, বাংলায় কবে থেকে বৃষ্টি?

West Bengal Weather Update: ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের ২৮ তারিখ থেকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা গভীর সমুদ্রে রয়েছে তাদেরকে ২৭ তারিখের মধ্যে  ফিরে আসবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 26, 2025, 05:19 PM IST
West Bengal Weather Update: সাগরে ফুঁসতে থাকা অতিগভীর নিম্নচাপ এখন কতদূরে, কোথায় ল্যান্ডফল ঘূর্ণিঝড় মন্থা-র, বাংলায় কবে থেকে বৃষ্টি?

সন্দীপ প্রামাণিক: বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ আজ অতিগভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। এটি সকাল সাড়ে ১১ টার সময় দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছিল। বর্তমানে এটি রয়েছে পোর্ট ব্লেয়ার থেকে ৬০০ কিলোমিটার পশ্চিম দিকে ও বিশাখাপত্তনম থেকে ৮০০ কিলোমিটার দক্ষিণ দক্ষিণ পূর্ব দিকে এবং গোপালপুর থেকে ৯২০ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থান করছে।

আগামী ১২ ঘণ্টার মধ্যে এটি ঘূর্ণিঝড় মন্থায় পরিণত হবে। সেই সময়ের অবস্থান দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে। এটি ধীরে ধীরে পশ্চিম উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে। ২৮ তারিখ সকাল নাগাদ এটি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। তারপর অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল অঞ্চল থেকে এটি প্রবেশ করবে কাকিনাড়ার কাছাকাছি কোন একটি জায়গায়। রাতে অতিক্রম করবে ওই এলাকা অতিক্রম করবে। সেইসম মন্থা-র সর্বোচ্চ গতিবেগ ৯০ থেকে ১০০ কিলোমিটার ও দমকা হাওয়ার গতি হবে ১১০ কিলোমিটার পর্যন্ত। 

ঘূর্ণিঝড়ের কথা মাথায় রেখে মৎস্যজীবীদের ২৮ তারিখ থেকে সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। যারা গভীর সমুদ্রে রয়েছে তাদেরকে ২৭ তারিখের মধ্যে  ফিরে আসবার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। ওড়িশা উপকূলে মৎস্যজীবীদের আজ থেকেই সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। 

মন্থা-র প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। ২৮ তারিখ উপকূল এর জেলাতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত, বাদবাকি জেলার হালকা বৃষ্টি হবে। ২৮ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর ভারী বৃষ্টি হবে। ২৯ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টি হবে। ভারী বৃষ্টি হবে ঝাড়গ্রাম হাওড়া, দুই ২৪ পরগনা দুই মেদিনীপুরে। ৩০ তারিখ দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাতেই হালকা মাঝারি বৃষ্টি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বীরভূম মুর্শিদাবাদ ২ বর্ধমান এবং পুরুলিয়াতে। আগামী ৩১ তারিখ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কিন্তু মুর্শিদাবাদ এবং বীরভূমের ভারী বৃষ্টি হবে।

৩০ তারিখ মালদা, ২ দিনাজপুর এবং জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টি।  ৩১ তারিখ দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার এবং মালদা উত্তর দিনাজপুরে বৃষ্টির পরিমাণ একটু বাড়বে। ২৮ থেকে ৩০ সব জেলাতেই বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা। কলকাতা আজ ও আগামীকাল মেঘলা আকাশ বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি সম্ভাবনা। ২৮ তারিখ কলকাতায় বজ্রপাত সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। ২৯ ও ৩০ তারিখেও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে কলকাতায়।

