/মধ্যরাতের আগেই সাগরের অতি গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল, কোথায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কোথায়?

অয়ন ঘোষাল: পশ্চিম-মধ্য এবং সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে তৈরি হয়েছে গভীর নিম্নচাপ। সেই নিম্নচাপের প্রভাবে ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন কোথায় এই গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল হবে। কোথায় এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি হবে?
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ মধ্যরাতের আগেই অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূল হয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে গভীর নিম্নচাপটি। এরপর বেশ খানিকটা বেঁকে, উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে এগোবে গভীর নিম্নচাপটি। পরে বিহার লাগোয়া উত্তরপ্রদেশে পৌঁছতে পারে। শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এবং শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বেশি বৃষ্টি উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই। পুজোর মুখে ভোগান্তির বৃষ্টি কম-বেশি সব জেলাতেই।
কোথায় কেমন বৃষ্টি
২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর।
২৩ সেপ্টেম্বর (বুধবার) ভারী থেকে মাঝারি বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, সিকিম। সঙ্গে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় দিনের বিভিন্ন সময় হলুদ সতর্কতা।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।
২৪ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা: হাওড়া, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর, সিকিম।
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) অতি ভারী এবং প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা: জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়।
২৫ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, সিকিম। মাঝারি থেকে হালকা বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা কলকাতা সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে।
২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা: জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার।
২৬ সেপ্টেম্বর (শনিবার) খুব বিক্ষিপ্ত হালকা মাঝারি অল্প সময়ের বৃষ্টি সমগ্র দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায়।
২৭ সেপ্টেম্বর (রবিবার) দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি। মিলতে পারে রোদের দেখা। উঁকি মারতে পারে শরতের আকাশ।
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