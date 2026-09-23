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মধ্যরাতের আগেই সাগরের অতি গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল, কোথায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কোথায়?

Deep Depression impact in Bengal: শুক্রবার পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গে এবং শনিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে বেশি বৃষ্টি উপকূল ও পশ্চিমাঞ্চলেই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 23, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 08:40 AM IST
মধ্যরাতের আগেই সাগরের অতি গভীর নিম্নচাপের ল্যান্ডফল, কোথায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি, ভারী বৃষ্টির সতর্কতা কোথায়?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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