/ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, মহাদুর্যোগের রথযাত্রা! ২০০ মিমি বৃষ্টির লাল সতর্কতায় ভাসতে চলেছে বাংলা

অয়ন ঘোষাল: উত্তর বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি বাড়িয়ে সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত হয়েছে। উত্তর ওড়িশা উপকূল ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের খুব কাছে বঙ্গোপসাগরে এই নিম্নচাপের অবস্থান। কয়েকঘণ্টা পর স্থলভাগের দিকে এগোবে। এর অভিমুখ উত্তর-পশ্চিম দিকে।
অর্থাৎ এটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলা হয়ে সমান্তরাল ভাবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব বর্ধমান হয়ে বিহার, ঝাড়খন্ডের দিকে এগোতে পারে। আবার শেষ মুহূর্তে গতিপথ সামান্য পাল্টে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম হয়ে সরাসরি ঝাড়খণ্ডের দিকে এগোতে পারে।
উত্তাল সমুদ্র
সমুদ্র উত্তাল হবে। ঢেউয়ের উচ্চতা বাড়বে। সমুদ্রের বুকে ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার এলোপাথাড়ি ঝোড়ো হওয়া। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা। ১৮ জুলাই শনিবার পর্যন্ত সমুদ্রে যেতে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা মৎস্যজীবীদের।
দুর্যোগপূর্ণ রথযাত্রা
নিম্নচাপের বৃষ্টিকে সঙ্গী করেই আজ সনাতন হিন্দু ধর্মের মহোৎসব রথযাত্রা। দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বেশ কিছু জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি। দফায় দফায় বৃদ্ধি পাবে বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা। আজ অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া জেলায়। এই সব জেলায় ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা পাঁচ জেলায়। এগুলো হল কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দক্ষিণবঙ্গের বাকি সমস্ত জেলায় হলুদ সতর্কতা।
কবে থামবে দুর্যোগ?
কাল শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বেশি বৃষ্টি হবে দুই মেদিনীপুর, দুই ২৪ পরগনা এবং ঝাড়গ্রাম জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি এবং দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইবে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, দুই বর্ধমান জেলায়।
শনিবার থেকে ক্রমান্বয়ে কমবে বৃষ্টি। শনিবার দুপুরের পর দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার উন্নতি। শনিবার বিকেলে অনেক জেলায় পরিষ্কার আকাশ এবং রোদের দেখা মিলতে পারে।
উত্তরবঙ্গে কী আপডেট?
উত্তরবঙ্গে চলতি উইকেন্ডে ফের বিপর্যয় ধেয়ে আসছে। রবি এবং সোমবার প্রবল বর্ষণের লাল সতর্কতা ওপরের দিকের ৫ জেলা অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে। আজ রথের দিন বৃহস্পতিবারে পার্বত্য এলাকায় কয়েকদফা ভারী বৃষ্টি। শুক্রবার ও শনিবার ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলায়। রবিবার অতি প্রবল বৃষ্টির লাল সতর্কতা। দার্জিলিং, কালিপং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা। বৃষ্টি হতে পারে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত।
সোমবারে ও অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা উপরের পাঁচ জেলাতেই। উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ও ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা। মঙ্গলবারে মাঝারি বা মাঝে মাঝে ভারী বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা থাকবে উপরের পাঁচ জেলাতে।
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