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ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, মহাদুর্যোগের রথযাত্রা! ২০০ মিমি বৃষ্টির লাল সতর্কতায় ভাসতে চলেছে বাংলা

West Bengal Weather Update: ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূল সংলগ্ন বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি পুরীতে। মঙ্গলবার রাত থেকে টানা বৃষ্টি, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেই রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় পুরীতে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 16, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:28 AM IST
ক্রমশ শক্তি বাড়াচ্ছে নিম্নচাপ, মহাদুর্যোগের রথযাত্রা! ২০০ মিমি বৃষ্টির লাল সতর্কতায় ভাসতে চলেছে বাংলা
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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