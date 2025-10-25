Deganga Murder: ভাতের থালায় 'রক্তের ছাপ'! দেগঙ্গায় 'রহস্যে মোড়া' হত্যাকাণ্ড! ঘরে মিলল যুবকের...

Deganga Murder: ভাতের থালায় 'রক্তের ছাপ'! দেগঙ্গায় 'রহস্যে মোড়া' হত্যাকাণ্ড! ঘরে মিলল যুবকের...
Deganga Youth Murder: ঘরে একাই থাকতেন। পাশের ঘরে থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা। গতকাল রাতেও এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
মনোজ মণ্ডল: দেগঙ্গায় ঘর থেকে এক ব্যক্তির রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে রহস্য। তদন্তে দেগঙ্গা থানার পুলিস। অনুমান মদ্যপানের আসরে খুন। শরীরের একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। উদ্ধার ধারালো অস্ত্র। আটক ১।
ঘটনাটি ঘটেছে দেগঙ্গা থানার দেগঙ্গা বাজার এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম বাবলু কর্মকার। বয়স ৪৭ বছর। মৃত ব্যক্তির পরিবার ও স্থানীয়দের দাবি, বাবলু দিনমজুরের কাজ করতেন। ঘরে একাই থাকতেন। পাশের ঘরে থাকতেন তাঁর বৃদ্ধা মা। বাবলু নেশাগ্ৰস্ত ছিলেন। প্রতিদিন রাতে নিত্যনতুন বন্ধুদের সঙ্গে মদ্যপানের আসর বসত। গতকাল রাতেও এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে ছিলেন।
এদিন সকালে তাঁর মা ও প্রতিবেশীরা দেখেন, বিছানার উপর পড়ে আছে বাবলুর নিথর দেহ। শরীরের একাধিক জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত। বিছানায়, মশারিতে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। পড়ে রয়েছে দুজনের ভাতের থালা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে দেগঙ্গা থানার পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে।
উদ্ধার করা হয় খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র। সন্দেহভাজন এক ব্যক্তিকে আটকও করেছে পুলিস। মদের আসরে গন্ডগোলের জেরে খুন না অন্য কেউ জড়িত আছে এই খুনের পিছনে তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে দেগঙ্গা থানার পুলিস।
আরও পড়ুন, Maharashtra Shocker: '৫ মাসে ৪ বার ধর্ষণ করেছে পুলিস!' হাতের তালুতে লেখা বিস্ফোরক সুইসাইড নোট... আত্মঘাতী মহিলা চিকিৎসক! তোলপাড়...
আরও পড়ুন, Maharashtra Shocker: হাতের পর মিলল ৪ পাতার সুইসাইড নোট! এক সাংসদও... আরও 'বড় বোমা' আত্মঘাতী চিকিৎসকের...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)