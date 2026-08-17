'ক্ষতিপূরণ চাই না, বাবার নাম বিশ্বমানের স্কুল তৈরি হোক'! দাবি বাঁকুড়ার সেই CJP সমর্থকের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বাবাকে পিটিয়ে খুন! আর্থিক সাহায্য প্রত্যাখান করলেন বাঁকুড়ার ইন্দাসের পিতৃহারা CJP সমর্থক শেখ আব্দুল হাফিজ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'যে ক্ষতিপূরণের কথা বলা হয়েছে, সেটা আমি অস্বীকার করছি। তার পরিবর্তে আমার বাবা নামে একটা বিশ্বমানের স্কুল তৈরি করা হোক। আমরা মাঠে নেমে গিয়েছি। শিক্ষাব্যবস্থা শুধরিয়ে তবেই শ্বাস নেব'।
দিল্লিতে 'ককরোচ' আন্দোলনের আঁচ বাংলায়। বাঁকুড়ার ইন্দাস থেকে যন্তরমন্তরে গিয়েছিলেন শেখ আব্দুল হাফিজ। শুধু তাই নয়, গ্রামে ফিরে স্কুলের বেহাল দশা ফেরানোর কাজও শুরু করেছিলেন তিনি। অভিযোগ, ১৩ অগাস্ট বাড়ি ঢুকে হাফিজের উপর চড়াও হন স্থানীয় বিজেপি সমর্থকরা। ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন হাফিজের বাবা শেখ মহম্মদ মাফিক। ১৫ অগাস্ট বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে মৃত্যু হয় তাঁর।
এদিন নিহতে বাড়িতে যান বাম নেতা শতরূপ ঘোষ ময়ূখ বিশ্বাস। সঙ্গে CJP-র তরফে আশুতোষ রাঙ্কা। হাফিজের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন তাঁরা। এর আগে, গতকাল রবিবার বর্ধমান শহরে মৃতদেহ নিয়ে মিছিল করে SFI ও DYFI।
এদিকে বাঁকুড়ার ইন্দাসের ঘটনায় কড়া ব্য়বস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'পাঁচজনের বিরুদ্ধে FIR করেছিল, সবাই গ্রেফতার হয়েছে। আইনের শাসন আছে তো। দ্রুত পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাড়িতে নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সরকার কড়া ব্য়বস্থা নেবে'। জানান, 'FIR-এ বিজেপির নাম নেই, দুষ্কৃতী বলেছে। পুলিস আমাকে FIR-র কপি পাঠিয়েছে'।
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