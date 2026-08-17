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'ক্ষতিপূরণ চাই না, বাবার নাম বিশ্বমানের স্কুল তৈরি হোক'! দাবি বাঁকুড়ার সেই CJP সমর্থকের

CJP Movement: নিহতের বাড়িতে বাম নেতা শতরূপ ঘোষ ময়ূখ বিশ্বাস। সঙ্গে CJP-র তরফে আশুতোষ রাঙ্কা। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 17, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:54 PM IST
'ক্ষতিপূরণ চাই না, বাবার নাম বিশ্বমানের স্কুল তৈরি হোক'! দাবি বাঁকুড়ার সেই CJP সমর্থকের
Image Credit: আর্থিক সাহায্য ফেরালেন পিতৃহারা CJP সমর্থক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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