Terror Module Brusted: হামলার আশঙ্কায় দিল্লিতে জারি হাই অ্যালার্ট, তামিলনাডু থেকে বাংলাদেশি-সহ ৮ জন গ্রেফতার

Terror Module Brusted: হামলার আশঙ্কায় দিল্লিতে জারি হাই অ্যালার্ট, তামিলনাডু থেকে বাংলাদেশি-সহ ৮ জন গ্রেফতার
Terror Module Brusted: ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশের নাগরিক রয়েছে। ওইসব বাংলাদেশি নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য জাল আধার কার্ড তৈরি করেছিল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো:বড়সড় জঙ্গি মডিউলের পর্দা ফাঁস করল দিল্লি পুলিস। এদের সঙ্গে পাকিস্তান-ভিত্তিক লস্কর-ই-তৈবা ও পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা ISI এবং বাংলাদেশের কিছু চরমপন্থী সংগঠনের সাথে যোগ রয়েছে। ওই অভিযানে তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৮ জন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্তকারীদের ধারণা,বিদেশি হ্যান্ডলারদের নির্দেশে এই দলটি ভারতে একটি বড় ধরনের নাশকতামূলক হামলার পরিকল্পনা করছিল।
কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা এজেন্সি সূত্রে খবর, তামিলনাড়ুর তিরুপুর জেলার বিভিন্ন পোশাক কারখানা থেকে মিজানুর রহমান, মোহাম্মদ শাবাত, উমর, মোহাম্মদ লিটন, মোহাম্মদ শহীদ এবং মোহাম্মদ উজ্জ্বল নামে ছয় অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে এবং একই সাথে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
পুলিস জানিয়েছে , ধৃতদের মধ্যে কয়েকজন বাংলাদেশের নাগরিক রয়েছে। ওইসব বাংলাদেশি নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্য জাল আধার কার্ড তৈরি করেছিল।
পুলিস সূত্রে খবর, এই চক্রটি লস্কর-ই-তৈবার (LeT) সঙ্গে যুক্ত এবং এর মূল পরিকল্পনাকারী বা হ্যান্ডলার কাশ্মীরের বাসিন্দা। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন, ওই হ্যান্ডলার পাকিস্তানে জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। গ্রেফতার হওয়া ৮ জন তার নির্দেশেই কাজ করছিল।
দিল্লির চাঁদনি চক এলাকার মন্দির এবং লাল কেল্লার মতো সংবেদনশীল ও জনবহুল ঐতিহাসিক স্থানগুলোতে লস্কর-ই-তৈবা (LeT) বড় ধরনের আইইডি (IED) হামলার ছক কষছে—গোয়েন্দাদের এমন সতর্কবার্তার পর পুরো রাজধানীতে হাই অ্যালার্ট জারি করা হয়েছিল এবং তার ঠিক একদিন পরেই এই গ্রেপ্তারের ঘটনাগুলো ঘটেছে।
তদন্তকারীদের মতে, এই সন্দেহভাজনরা বিদেশি হ্যান্ডলারদের নির্দেশে ভারতে একটি বড় ধরনের জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করছিল। দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল তামিলনাড়ুর অভিযান সম্পর্কে জানিয়েছে যে, জঙ্গি কার্যকলাপে উস্কানিমূলক অনলাইন পোস্টের সূত্র ধরে স্থানীয় পুলিশের সহায়তায় তারা তিরুপুরের পোশাক কারখানায় কর্মরত এই ব্যক্তিদের খুঁজে পায়, যাদের কাছে জাল আধার কার্ড ছিল। অভিযানের সময় পুলিশ তাদের কাছ থেকে ৮টি মোবাইল ফোন এবং ১৬টি সিম কার্ড উদ্ধার করেছে, যা থেকে ডিজিটাল প্রমাণ এবং অন্যান্য সহযোগীদের হদিস পাওয়ার জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হচ্ছে।
