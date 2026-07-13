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'রাস্তার মাঝে প্যান্ট খুলে...' ডেলিভারি বয়ের কলার ধরে সটান থানায় মহিলা

Delivery boy arrested:  রাজ্যে নারীদের সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে সরকার। সমস্ত থানায় মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে ২৪ ঘণ্টার হেল্প ডেক্স। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 13, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:52 PM IST
'রাস্তার মাঝে প্যান্ট খুলে...' ডেলিভারি বয়ের কলার ধরে সটান থানায় মহিলা
Image Credit: ডেলিভারি বয়ের কলার ধরে সটান থানায় মহিলাSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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