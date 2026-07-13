'রাস্তার মাঝে প্যান্ট খুলে...' ডেলিভারি বয়ের কলার ধরে সটান থানায় মহিলা

বরুণ সেনগুপ্ত: প্রকাশ্য রাস্তায় ডেলিভারি বয়ের অসভ্যতামি, অশ্লীল ইঙ্গিত! অভিযুক্তকে রীতিমতো কলার ধরে সোজা থানায় ঢুকিয়ে দিলেন মহিলা পুলিসকর্মী। ঘটনাটি ঘটেছে খড়দহের বিটি রোডে।
আজ, সোমবার সকালে বাইক চালিয়ে খড়দহের বিটি রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন ওই মহিলা কর্মীরা। বাইকে ছিলেন অভিযুক্ত ডেলিভারি বয়ও। অভিযোগ, ওই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে অশ্লীল অঙ্গিভঙ্গি করেন তিনি। এমনকী, রাস্তায় মাঝের বারবার নিজের গোপনাঙ্গও দেখাতে থাকেন! এরপর বাইক নেমে ডেলিভারি বয়ের কলার ধরে টানতে টানতে খড়দহ থানায় ঢোকেন ওই মহিলা। ওই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিস।
রাজ্যে নারীদের সুরক্ষায় জিরো টলারেন্স নীতি নিয়েছে সরকার। সমস্ত থানায় মহিলাদের জন্য চালু হয়েছে ২৪ ঘণ্টার হেল্প ডেক্স। পথে নেমেছে 'দুর্গা সুরক্ষা স্কোয়াড'। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট বার্তা,'নারীসুরক্ষা আমাদের অগ্রাধিকার। নির্ভয়া থেকে অভয়া প্রযন্ত যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে, সরকার জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলবে'।
সম্প্রতি নবান্নে এক অনুষ্ঠানে পুলিসকে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন, 'আমি জানি পরিকাঠামোর অভাব আছে। তাও আপনারা চেষ্টা করবেন আমি যেন অভিযোগ না পাই। কোনও অভিযোগ এলে লুকোবেন না। ডাটা কম সংখ্যায় পাঠাবেন না আগের সরকারের মত। ব্যাধিকে আড়াল করলে ব্যাধি বাড়বে। পরে সামলানো যাবে না'।
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