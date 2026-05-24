Narendra Modi on Falta Election Result: 'হেরেছে ভয়ভীতি; জয় হয়েছে গণতন্ত্রের', ফলতা জয়ের পর রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা মোদীর

Narendra Modi on Falta Election Result: কংগ্রেসেরও পরে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবির পেয়েছে মাত্র ৭৭৮৩ ভোট। শতাংশে হিসেবে মাত্র ৩.৭ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছে ১০,০৮৪ ভোট
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফলতার পুনর্নির্বাচনে তৃণমূল চতুর্থ হয়েছে। অর্থাত্ তৃণমূলের ডায়মণ্ড মডেল ফেল ফলতায়। রেকর্ড ৭১.২ শতাংশ ভোট পেয়েছে বিজেপি। তৃণমূলের এক সময়ের গড়়ে ফলতায় বিজেপি প্রার্থী দেবাংশু পন্ডা পেয়েছেন ১,৪৯,৬৬৬ ভোট। দ্বিতীয় হয়েছে সিপিএম। লাল শিবির পেয়েছে ৪০,৬৪৫ ভোট। কংগ্রেসেরও পরে তৃণমূল। ঘাসফুল শিবির পেয়েছে মাত্র ৭৭৮৩ ভোট। শতাংশে হিসেবে মাত্র ৩.৭ শতাংশ। কংগ্রেস পেয়েছে ১০,০৮৪ ভোট। ফলতার জয়ে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
People of Falta have spoken! Democracy has won and intimidation has lost.— Narendra Modi (@narendramodi) May 24, 2026
Congratulations to Shri Debangshu Panda Ji for winning in Falta by a record margin. It indicates the unwavering faith of the people of West Bengal towards the BJP. People are seeing the exceptional work…
সোশ্য়াল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'ফলতার মানুষ নিজেদের কথা বলেছে। গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। ভয়ভীতি হেরে গিয়েছে। রেকর্ড মার্জিনে জেতার জন্য দেবাংশু পান্ডাকে ধন্যবাদ। এর থেকে বিজেপির উপরে মানুষের আস্থা প্রমাণ হয়। মানুষ এই কাজ দেখছে।
উল্লেখ্য, ফলতার লড়াই থেকে সরে গিয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খান। তার খোঁজ এখনও পায়নি পুলিস। তিনি যে লড়াই থেকে সরছেন তা একেবারে ঘোষণা দিয়েছে গিয়েছেন। ফালতায় তাঁর অফিস বন্ধ, তাঁকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছে না। রাজ্যের অন্যান্য জেলার সঙ্গে ভোটে হয় ফলতাতেও। কিন্তু কোথাও ইভিএমকে টেপ মেরে দেওয়া, কোথাও কালি লাগিয়ে দেওয়া, কোথাও ভোটারদের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল জাহাঙ্গির খানের বিরুদ্ধে। তার পরেই ওই আসনে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। সেই নির্বাচন হওয়ার পর ভূমিধস জয় পেয়েছে বিজেপি।
এদিকে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর আজ নন্দীগ্রামে যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এই আসনটি ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি রাখবেন ভবানীপুর আসনটি। রবিবার নন্দীগ্রাম কলেজ মাঠে এক সভায় শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “বদল যেমন হয়েছে, বদলাও হবে। তবে সেই বদলা হবে আইনি পদ্ধতিতে।” পাশাপাশি তিনি সকলকে আইন নিজের হাতে তুলে না নেওয়ার পরামর্শ দেন। এই নন্দীগ্রাম বাংলার পরিবর্তনের পথ দেখিয়েছে। নন্দীগ্রামবাসী আমাকে দু’দুবার জয়ের শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তার জন্য আমি নন্দীগ্রামবাসীকে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই।
শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, সংবিধানের নিয়ম মেনে তাঁকে বিধায়ক পদ ছাড়তে হয়েছে। তাই ভবানীপুর থেকে বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেও নন্দীগ্রাম তাঁর হৃদয়ে রয়েছে। তিনি স্পষ্ট জানান, নন্দীগ্রামের উন্নয়নে কোনও খামতি রাখা হবে না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা যেমন নন্দীগ্রামবাসী পাবেন, তেমনই ভোটের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলিও পূরণ করা হবে।
এদিন নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনকে সামনে রেখে একটি পাঁচ সদস্যের কমিটিও গঠন করেন শুভেন্দু অধিকারী। কমিটির দায়িত্বে থাকবেন কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী। পাশাপাশি পাঁচটি মণ্ডলের দেখভালের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পটাশপুরের বিধায়ক তপন মাইতি, দক্ষিণ কাঁথির বিধায়ক অরূপ দাস, ভগবানপুর এর বিধায়ক শান্তনু প্রামাণিক, রামনগরের বিধায়ক চন্দ্রশেখর মণ্ডল এবং খেজুরির বিধায়ক সুব্রত পাইককে। তাঁদের সহযোগিতা করবেন প্রলয় পাল ও মেঘনাদ পাল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)