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আক্রান্ত প্রায় ৪০০০! ডেঙ্গি সংক্রমণে দ্বিতীয় স্থানেই শহর-কলকাতা! মাত্র ৮ দিনে ৯৬৬ জন...!

Dengue in West Bengal: ভয়াবহ পরিস্থিতি! ডেঙ্গি আক্রমণে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদের নাম, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শহর-কলকাতা। গত ২৬ আগস্ট রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় ৩০০০, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তা বেড়ে এসে পৌঁছল ৪০০০ হাজারের দোরগোড়ায়!

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 06, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Sep 06, 2026, 01:26 PM IST
আক্রান্ত প্রায় ৪০০০! ডেঙ্গি সংক্রমণে দ্বিতীয় স্থানেই শহর-কলকাতা! মাত্র ৮ দিনে ৯৬৬ জন...!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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