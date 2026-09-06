/আক্রান্ত প্রায় ৪০০০! ডেঙ্গি সংক্রমণে দ্বিতীয় স্থানেই শহর-কলকাতা! মাত্র ৮ দিনে ৯৬৬ জন...!

অয়ন শর্মা: ভয়াবহ পরিস্থিতি! ডেঙ্গি আক্রমণে শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদের নাম, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে শহর-কলকাতা। ডেঙ্গির মরসুম শুরু হতে না হতেই দক্ষিণবঙ্গে লাফিয়ে বাড়ছে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, ২৬ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, মাত্র ৮ দিনের মধ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ল ৯৬৬ জন! সব মিলিয়ে রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছল প্রায় ৪ হাজারের দোরগোড়ায়। আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩৯৬৬। বিষয়টা নিঃসন্দেহে উদ্বেগের, কেননা, গত ২৬ আগস্ট রাজ্যে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে ছিল প্রায় ৩০০০, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই তা বেড়ে এসে পৌঁছল ৪০০০ হাজারের দোরগোড়ায়!
শীর্ষে কে?
স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর , দক্ষিণবঙ্গের ৫ জেলায় আক্রান্তের সংখ্যা সব থেকে বেশি। শীর্ষে রয়েছে মুর্শিদাবাদের নাম, দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে কলকাতা।
* মুর্শিদাবাদ -- আক্রান্ত -- ৮৭০ জন
* কলকাতা -- আক্রান্ত -- ৪০২ জন
* উত্তর ২৪ পরগনা -- আক্রান্ত -- ৩৪৬ জন
* মালদা -- আক্রান্ত -- ৩৩১ জন
* দক্ষিণ ২৪ পরগনা -- আক্রান্ত -- ৩২৪ জন
ডেঙ্গি নিয়ে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করেছে প্রশাসন। নির্দেশিকাও জারি করেছে স্বাস্থ্য দফতর। বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী।
ভয় দেখাচ্ছে ভাইভ্যাক্স
তবে শুধু ডেঙ্গি নয়, ডেঙ্গির পাশাপাশি অন্য রোগও চোখ রাঙাচ্ছে। টানা বর্ষায় মশাবাহিত রোগ বাড়ে। ডেঙ্গি নিয়ে প্রশাসনের সতর্কতা ও নির্দেশিকা জারির মধ্যেই কলকাতায় ছড়াচ্ছে ম্যালেরিয়াও। ভয় দেখাচ্ছে ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়াও!
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