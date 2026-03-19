Dengue death in Bengal: দোলের সময় প্রথম জ্বর আসে মনোজ কুমার দাসের। জ্বর বাড়তেই মুখ ও নাক দিয়ে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। ১৩ তারিখ মনোজ কুমার দাসকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৫ মার্চ তিনি মারা যান। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 19, 2026, 06:06 PM IST
Dengue Death: নাক-মুখ দিয়ে গল গল করে রক্ত, ভোটের বাংলায় ডেঙ্গিতে মর্মান্তিক মৃত্যু যুবকের
ডেঙ্গিতে মৃত্যু মনোজ কুমার দাসের

চিত্তরঞ্জন দাস: গরম পড়তেই ফের ডেঙ্গির প্রকোপ শিল্পাঞ্চলে। আর তার মধ্যেই এক যুবকের মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর নয় নম্বর ওয়ার্ডের সেকেন্ডারি এলাকায়। মৃত যুবকের নাম মনোজ কুমার দাস। বয়স ৪৬ বছর। 

দুর্গাপুরের ইস্পাত নগরীর নয় নম্বর ওয়ার্ডের সেকেন্ডারির এলাকারই বাসিন্দা ছিলেন মনোজ কুমার দাস। চলতি মাসের ১৫ তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, দোল উৎসবের সময় থেকেই তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। প্রথমদিকে সাধারণ জ্বর বলে মনে হলেও ধীরে ধীরে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। জ্বর বাড়ার পাশাপাশি তাঁর মুখ ও নাক দিয়েও রক্তক্ষরণ শুরু হয়। যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করে তোলে। 

এরপর ১৩ তারিখ তাঁকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসা চললেও শেষ রক্ষা হয়নি। ১৫ মার্চ তিনি মারা যান। জানা গিয়েছে, তিনি পানাগড়ের একটি বেসরকারি ক্লিনিকে কাজ করতেন। এই ঘটনায় এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। খবর পেয়ে রাজ্য নগর উন্নয়ন দফতরের আধিকারিকরা মৃতের বাড়িতে পৌঁছে যান। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। গোটা এলাকায় মশা মারার কীটনাশক স্প্রে করা হয়। মানুষজনকে সচেতন করা হয়।

রাজ্য নগর উন্নয়ন দফতরের সার্ভে কর্মী কবিতা চৌধুরী জানান, “মৃত্যুর কারণ হিসাবে ডেঙ্গি উল্লেখ করা হয়েছে। উনি বেশ কয়েকদিন ধরেই জ্বরে ভুগছিলেন। তারপরই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। আমরা পুরো এলাকাকে নজরদারির মধ্যে রেখেছি। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।” ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান দুর্গাপুর নগর নিগমের চেয়ার পারসন অনিন্দিতা মুখার্জিও।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

