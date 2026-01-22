Express Crashes into Truck: ভয়াবহ দুর্ঘটনা! এক্সপ্রেসের ধাক্কায় উড়ে গেল একাধিক বাইক ও ট্রাক! রেলগেট লহমায় নরক...

Express Crashes into Truck: ভয়াবহ দুর্ঘটনা! এক্সপ্রেসের ধাক্কায় উড়ে গেল একাধিক বাইক ও ট্রাক! রেলগেট লহমায় নরক...
Deoghar Rail Accident: ট্রেন এসে পড়ে কিন্তু তখনও সিগন্যাল দেওয়া হয়নি। জানান গেটকিপার পঙ্কজ কুমার। তিনি জানান, ট্রাফিক খুব বেশি থাকায় সিগন্যাল দেওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোন্দা-আসানসোল এক্সপ্রেসটি ডাউন লাইনে চলা আসে।
বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়: দেওঘরের কাছে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনা (Deoghar Rail Accident)! একাধিক বাইক ও ট্রাকের সঙ্গে রেল ইঞ্জিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ (Express crashes into truck and bikes)! অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা যাত্রীদের। রেলের ইঞ্জিনের সামনের অংশ দুমড়ে গেল।
আরও পড়ুন: I-PAC ₹13.5 Crore Loan Row: 'যে কোম্পানিটাই নেই, তার থেকে ১৩.৫ কোটি টাকা ঋণ কীভাবে'? I-PAC-কাণ্ডে নয়া মোড়!
জসিডি থেকে আসানসোলগামী
দেওঘরের রোহিণী নাওয়াডিহ রেলওয়ে ফটকের কাছে ঘটে গেল এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা। নাওয়াডিহ রেলগেটে একটি ট্রাক ও একাধিক মোটরবাইকের সঙ্গে ট্রেনের ইঞ্জিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জসিডি থেকে আসানসোলগামী 13510 GONDA-ASANSOL এক্সপ্রেস ট্রেনটি সিগন্যাল পার হওয়ার সময়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে।
বন্ধ যানচলাচল
দুর্ঘটনার জেরে দেওঘর-গিরিডিগামী প্রধান সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যায়। সংঘর্ষের তীব্রতায় ট্রাকটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে যায় দুটি মোটরবাইক। পাশাপাশি ট্রেনের ইঞ্জিনও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে রেল সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও এই ঘটনায় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন ট্রেনের যাত্রী ও ঘটনাস্থলে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা।
বিপর্যয় মোকাবিলায়
খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেলের আসানসোল ডিভিশনের ডিআরএম-সহ অন্যান্য আধিকারিক ও স্থানীয় পুলিস। উদ্ধারকাজ শুরু হয়। ট্রেন ও যান চলাচল দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলে। ঘটনা ঘিরে গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়।
আরও পড়ুন: Navpancham Rajyog: নবপঞ্চম রাজযোগে ভাগ্যে শত সূর্যের উদয়! ৫ রাশির হাতে আসবে বিপুল টাকা, উত্তরাধিকার সূত্রে ধন...
কীভাবে দুর্ঘটনা?
ট্রেন এসে পড়ে কিন্তু তখনও সিগন্যাল দেওয়া হয়নি। জানান গেটকিপার পঙ্কজ কুমার। তিনি জানান, ট্রাফিক খুব বেশি থাকায় সিগন্যাল দেওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও গোন্দা-আসানসোল এক্সপ্রেসটি ডাউন লাইনে চলা আসে। আর ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ধাক্কার পরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ট্রাকের সঙ্গে ইঞ্জিনের ধাক্কার মুখে পড়ে দুটি মোটরসাইকেলও। তবে হতাহত নেই। বাইকওয়ালারা ধাক্কা লাগার আগেই গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যেতে সমর্থ হন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)