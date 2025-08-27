West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হল নিম্নচাপ, আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল দক্ষিণবঙ্গে

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে ফের তৈরি হল নিম্নচাপ, আগামিকাল থেকেই হাওয়া বদল দক্ষিণবঙ্গে
West Bengal Weather Update: শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতেই
অয়ন ঘোষাল: ২০২৫ সালে বেনজির রেকর্ড তৈরি করল নিম্নচাপ। বঙ্গোপসাগরে ফের নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এটি ৩৭ দিনের মধ্যে দশম নিম্নচাপ। এটির সর্বশেষ অবস্থান উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে। তবে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টায় এটি ক্রমশ মধ্য বঙ্গোপসাগরের দিকে যাবে। অর্থাৎ এর প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অন্ধ্র এবং ওড়িশা উপকূলে বেশি পড়বে।
দশম নিম্নচাপের প্রভাব আজ থেকেই পড়তে শুরু করবে বাংলা ওড়িশা, অন্ধ্র উপকূলে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামিকাল বৃহস্পতিবার বিকেল পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
আজ গণেশ চতুর্থীর দিন দক্ষিণবঙ্গে কোনো জেলাতেই তেমন বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই। উপকূল এবং পশ্চিমের দুই একটি জেলায় অল্প সময়ের জন্য হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে সামান্য দমকা হাওয়া। বাকি দক্ষিণবঙ্গে কোথাও আংশিক মেঘলা আকাশ। কোথাও মেঘমুক্ত পরিষ্কার আকাশ। তাপমাত্রা বৃদ্ধির পূর্বাভাস। নিম্নচাপের হাত ধরে ঢুকতে শুরু করেছে জলীয় বাষ্প। ফলে বেলা বাড়লে জেলায় জেলায় ঘর্মাক্ত অস্বস্তিকর আর্দ্র পরিস্থিতি।
কাল থেকে দক্ষিণবঙ্গে হাওয়া বদল। কাল দুপুরের পর ফের দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় সম্পূর্ণ মেঘলা আকাশ। বাড়তে শুরু করবে বৃষ্টির পরিমাণ। বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। শুক্রবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। বাকি জেলায় দিনের বিভিন্ন সময় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি।
আজ বুধবার থেকে শুক্রবার বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সব জেলাতেই। রবিবার ও সোমবার বৃষ্টি পরিমাণ ব্যাপকতা কমবে উত্তরবঙ্গে।
কলকাতায় আজ সন্ধ্যার দিকে কোনো কোনো জায়গায় আঞ্চলিক ভাবে খুব সামান্য বৃষ্টি হতে পারে। কাল থেকে কলকাতায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। শুক্রবার আরো কিছুটা বাড়বে বৃষ্টি। কলকাতায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা যথাক্রমে ২ এবং দেড় ডিগ্রি বেড়েছে। বাতাসে প্রায় ৯৩ শতাংশ জলীয় বাষ্প থাকায় আজ বেলা বাড়লে ঘর্মাক্ত প্যাচপ্যাচে পরিস্থিতি কলকাতায়।
