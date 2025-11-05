West Bengal Weather Update: শীতের আমেজে ছন্দপতন ঘটাতে ফের হাজির নিম্নচাপ, হিমের পরশ ফিরবে কবে?
West Bengal Weather Update: উত্তরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণে পারদ পতনের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। শ্রীনিকেতন ১৮ ডিগ্রি। উলুবেড়িয়া ১৮.৫ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ১৮.৬ ডিগ্রি
অয়ন ঘোষাল: একদিন হালকা হিমের পরশ দিয়েই ফের দক্ষিণবঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া। পরশু রাতের তাপমাত্রা ২১.৪ থেকে গতরাতে তাপমাত্রা বেড়ে ২২.৫ ডিগ্রি। শনিবার ফের ফিরবে হিমের পরশ। রবিবার কলকাতায় রাতের পারদ ২০ ডিগ্রির ঘরে নামতে পারে।
উত্তরে মনোরম মেঘমুক্ত শুষ্ক আবহাওয়ার হাত ধরে পারদ নামতে শুরু করেছে। দার্জিলিং ১০.৫ ডিগ্রি। কালিম্পং ১৬.৫ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ার ১৭ ডিগ্রি। কোচবিহার ১৮.৬ ডিগ্রি।
শুক্র শনিবারের মধ্যে দার্জিলিংয়ের রাতের পারদ ৭ থেকে ৮ ডিগ্রিতে নামতে পারে।
উত্তরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণে পারদ পতনের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। শ্রীনিকেতন ১৮ ডিগ্রি। উলুবেড়িয়া ১৮.৫ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ১৮.৬ ডিগ্রি। পূর্ব বর্ধমান ১৯ ডিগ্রি।
দক্ষিণবঙ্গে ফের শনিবার রাত থেকে পারদ আরো কিছুটা পতনের ইঙ্গিত।
দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজে ছন্দপতন ঘটাতে ফের বঙ্গোপসাগরে হাজির নিম্নচাপ। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের জেলা ছুঁয়ে বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ওই এলাকায় মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আজ বুধবার বিকেল পর্যন্ত।
দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ফের বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। ফলে হালকা শীতের পরশ গায়েব হবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ভোরে। বৃহস্পতি শুক্রবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা।
