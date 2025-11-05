English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

West Bengal Weather Update: শীতের আমেজে ছন্দপতন ঘটাতে ফের হাজির নিম্নচাপ, হিমের পরশ ফিরবে কবে?

West Bengal Weather Update: উত্তরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণে পারদ পতনের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। শ্রীনিকেতন ১৮ ডিগ্রি। উলুবেড়িয়া ১৮.৫ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ১৮.৬ ডিগ্রি

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Nov 5, 2025, 07:44 AM IST
West Bengal Weather Update: শীতের আমেজে ছন্দপতন ঘটাতে ফের হাজির নিম্নচাপ, হিমের পরশ ফিরবে কবে?

অয়ন ঘোষাল: একদিন হালকা হিমের পরশ দিয়েই ফের দক্ষিণবঙ্গে বাধাপ্রাপ্ত উত্তুরে ঠান্ডা হাওয়া। পরশু রাতের তাপমাত্রা ২১.৪ থেকে গতরাতে তাপমাত্রা বেড়ে ২২.৫ ডিগ্রি। শনিবার ফের ফিরবে হিমের পরশ। রবিবার কলকাতায় রাতের পারদ ২০ ডিগ্রির ঘরে নামতে পারে। 

Add Zee News as a Preferred Source

উত্তরে মনোরম মেঘমুক্ত শুষ্ক আবহাওয়ার হাত ধরে পারদ নামতে শুরু করেছে। দার্জিলিং ১০.৫ ডিগ্রি। কালিম্পং ১৬.৫ ডিগ্রি। আলিপুরদুয়ার ১৭ ডিগ্রি। কোচবিহার ১৮.৬ ডিগ্রি। 
শুক্র শনিবারের মধ্যে দার্জিলিংয়ের রাতের পারদ ৭ থেকে ৮ ডিগ্রিতে নামতে পারে।

উত্তরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণে পারদ পতনের প্রবণতা লক্ষ্যনীয়। শ্রীনিকেতন ১৮ ডিগ্রি। উলুবেড়িয়া ১৮.৫ ডিগ্রি। বাঁকুড়া ১৮.৬ ডিগ্রি। পূর্ব বর্ধমান ১৯ ডিগ্রি। 
দক্ষিণবঙ্গে ফের শনিবার রাত থেকে পারদ আরো কিছুটা পতনের ইঙ্গিত।

আরও পড়ুন-SIR নিয়ে ব্যস্ত! ওদিকে PAN বাঁচাতে গেলে এই কাজ করতেই হবে, হাতে মাত্র...

আরও পড়ুন-ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার! দুমড়েমুচড়ে ছারখার হয়ে আগুনে বিলীন...শোক, মৃত্যু একাধিক...

দক্ষিণবঙ্গে শীতের আমেজে ছন্দপতন ঘটাতে ফের বঙ্গোপসাগরে হাজির নিম্নচাপ। পূর্ব মধ্য বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ ক্রমশঃ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের জেলা ছুঁয়ে  বাংলাদেশ উপকূলের দিকে অগ্রসর হবে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ উপকূলে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। ওই এলাকায় মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে আজ বুধবার বিকেল পর্যন্ত। 

দক্ষিণবঙ্গে আজ থেকে ফের বাড়বে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ। ফলে হালকা শীতের পরশ গায়েব হবে বৃহস্পতি এবং শুক্রবার ভোরে। বৃহস্পতি শুক্রবার ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা উপকূলে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কিছু অংশে বৃষ্টির সম্ভাবনা।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
WB Weather UpdateRain In BengalDepression in BengalWinter in Bengal
পরবর্তী
খবর

SSC Teacher Recruitment 2025: বড় খবর! স্কুল সার্ভিস কমিশনের একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ফলপ্রকাশ কবে? জানাল বোর্ড...
.

পরবর্তী খবর

Tech Layoffs 2025: ১ লক্ষ ১৭ হাজারের চাকরি গেছে, ছাব্বিশে আরও সর্বনাশ ডেকে আনবে AI... তৈরি ত...