Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোরতর বৃষ্টি-আশঙ্কা, ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও, আর মঙ্গল থেকেই কলকাতায়...

Bengal Weather Update: দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোরতর বৃষ্টি-আশঙ্কা, ভারী বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও, আর মঙ্গল থেকেই কলকাতায়...
Bengal Weather Update: সুস্পষ্ট নিম্নচাপ দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে। পশ্চিম অভিমুখে এগোচ্ছে এটি। সোমবার এটি গুজরাত-সংলগ্ন রাজস্থানেই থাকবে। মঙ্গবার শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরবঙ্গে সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে।
অয়ন ঘোষাল: একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ (Depression) দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে অবস্থান করছে। এটি পশ্চিম অভিমুখে এগোচ্ছে। আজ, সোমবার এটি গুজরাত-সংলগ্ন রাজস্থানে অবস্থান করবে। আগামীকাল শক্তি বাড়িয়ে এটির গভীর নিম্নচাপে (Deep Depression) পরিণত হওয়ার আশঙ্কা। শনি এবং রবিবারের পরে আজ, সোমবারও কার্যত খটখটে শুকনো থাকবে প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গ (Dry South Bengal)। আগামীকাল, মঙ্গলবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে শুক্রবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি (Heavy Rain in North Bengal) উপরের জেলাগুলিতে।
দক্ষিণবঙ্গে
শনি এবং রবিবারের পরে আজ, সোমবারও কার্যত খটখটে শুকনো থাকবে প্রায় গোটা দক্ষিণবঙ্গ। আগামীকাল, মঙ্গলবার থেকে বাড়বে বৃষ্টি। বুধবার দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। ১২ সপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃষ্টি চলার পর ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ, বিশ্বকর্মা পুজোর দিন পর্যন্ত বৃষ্টি কম, ভাদ্রের চড়া রোদ বেশি। ১৮ থেকে ২৪ আবার বাড়বে বৃষ্টি। মঙ্গলবার থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। আপাতত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে।
বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টি, দুর্যোগ
মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। দক্ষিণবঙ্গের ৯ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইবে। পূর্ব-পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে। বুধবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়বে। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি-- কয়েক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। বৃষ্টির সঙ্গে থাকবে দমকা ঝোড়ো বাতাস। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বাতাস বইতে পারে।
উত্তরবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে আজ সোমবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও বাড়বে। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি-- উপরের চার জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপরের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি চলবে।
মঙ্গলবারে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সঙ্গে দুই এক পশলা ভারী বৃষ্টি জলপাইগুড়ি কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। বুধবারে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা থাকবে আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। বৃহস্পতিবারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কালিম্পং জলপাইগুড়ি আলিপুরদুয়ার জেলায়। শুক্রবার শুধু কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
কলকাতায়
কলকাতায় গত দু'দিনের মতো আজ, সোমবারও বৃষ্টির সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। বৃষ্টি বাড়বে মঙ্গলবার থেকে। পরশু আরও বাড়বে বৃষ্টি। আজ আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি চরমে উঠবে। মঙ্গলবার থেকে বৃহস্পতিবার-- বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। বুধবার বৃহস্পতিবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার কমবে বৃষ্টি। তারপর বিশ্বকর্মা পুজো পর্যন্ত তেমন বৃষ্টি নেই। ১৮ তারিখ থেকে বৃষ্টি অনেকটাই বাড়বে কলকাতায়। তবে খুব বেশি বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আপাতত কলকাতায় নেই।
