West Bengal Weather Update: উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত।  এর মূল প্রভাব রয়েছে উড়িষ্যা সংলগ্ন এলাকায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Reported By: অয়ন ঘোষাল | Updated By: Aug 28, 2025, 08:46 AM IST
West Bengal Weather Update: শক্তি বাড়িয়ে সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, দমকা বাতাস-বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

অয়ন ঘোষাল: উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ শক্তি বাড়াল। শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর বঙ্গোপসাগরে যেতে মৎস্যজীবীদের নিষেধাজ্ঞা। বাংলা ও ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে মানা। দক্ষিণবঙ্গে আজ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই।  বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। কাল শুক্রবার বৃষ্টির পরিমাণ বাড়বে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি। তাই বৃষ্টি না হলে অস্বস্তি থাকবে।

উত্তর পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ সুস্পষ্ট নিম্নচাপে পরিণত।  এর মূল প্রভাব রয়েছে উড়িষ্যা সংলগ্ন এলাকায়। নিম্নচাপ দক্ষিণ দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ক্রমশ পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে এগোবে।

বৃহস্পতি ও শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণ বঙ্গের সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। শুক্রবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা বাঁকুড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে।

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি সঙ্গে দমকা ঝড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। রবিবার এবং সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে। সোমবার এই অস্বস্তি চরমে উঠবে। 

উত্তরবঙ্গে বৃহস্পতিবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিং জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাকি জেলাগুলিতে। শুক্রবার ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে। ভারী বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে এই জেলার কিছু জায়গায়। বাকি জেলাতেও বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়তে পারে বলে অনুমান।

শনিবারেও আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। উত্তরে রবিবার ও সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে।

কলকাতায় আজ দুপুরের পর থেকে শনিবার পর্যন্ত মূলত মেঘলা আকাশ । বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বাড়বে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা বাতাস বইতে পারে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। 

ছত্তীসগঢ়, মধ্য মহারাষ্ট্র এবং ওড়িশাতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। 
অরুণাচল প্রদেশ আসাম মেঘালয় মনিপুর মিজোরাম নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। পাঞ্জাব হরিয়ানা চন্ডিগড় দিল্লিতে। জম্মু-কাশ্মীর লাদাখ মোজাফফরাবাদ তামিলনাড়ু পন্ডিচেরি করাই কাল তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূল রাজস্থান গুজরাট হিমাচল প্রদেশ কর্ণাটক কেরল মাহে কোঙ্কন গোয়া সিকিম এবং উত্তরাখণ্ড এবং বিদর্ভে ভারী বৃষ্টি।

