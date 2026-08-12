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ঘূর্ণাবর্ত থেকে আজই সাগরে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের এইসব জেলা

Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে আজ  বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। বাকি জেলায় বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সর্তকতা

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:33 AM IST
ঘূর্ণাবর্ত থেকে আজই সাগরে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের এইসব জেলা

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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