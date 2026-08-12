/ঘূর্ণাবর্ত থেকে আজই সাগরে তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ, ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে দক্ষিণের এইসব জেলা

অয়ন ঘোষাল: সবেমাত্র বৃষ্টি একটু কমেছে। তার মধ্য়েই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণাবর্ত আজ বুধবার নিজের শক্তি বাড়িয়ে নিম্নচাপে পরিণত হবে। নিম্নচাপ নিজের শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে। গঠন সম্পূর্ণ হলে নিম্নচাপ উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে।
দক্ষিণবঙ্গে আজ বুধবার উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সর্তকতা কলকাতা সহ সব জেলাতে। বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে কলকাতা সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে।
শুক্রবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উপকূল ও পশ্চিমের জেলাতে। শনিবার ও রবিবার বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টি দু এক জায়গায় হলেও কোনো সতর্কতা নেই।
উত্তরবঙ্গে আজ বুধবার ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু অংশে। বাকি জেলায় বজ্র বিদ্যুৎসহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সর্তকতা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতি বেগে দমকা ঝড়ো বাতাস বইতে পারে। শুক্রবার ও শনিবার ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। ওপরের দিকের পাঁচ জেলায় বৃষ্টি বাড়বে। রবিবার আরও বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা।
এদিকে, আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আজ সকাল ছটার পর থেকে গামী ২-৩ ঘণ্টায় দুই ২৪ পরগনায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হবে। সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা থাকবে। বাতাসের গতি হবে ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।
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