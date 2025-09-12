English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Bengal Weather Update: শুক্রবার সকালের আবহাওয়া-সংবাদ জানিয়ে দিলেন পূর্বাঞ্চলীয় আবহাওয়া বিজ্ঞান দফতরের ডেপুটি ডিজিএম হাবিবুর রহমান বিশ্বাস। কী বললেন তিনি? বৃষ্টি আসবে, না কি গরমই চলবে? জেনে নিন সব আপডেট।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Sep 12, 2025, 09:23 AM IST
Bengal Weather Update: কলকাতা-সহ জেলায় জেলায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আসছে বৃষ্টি! ৮ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঘোর দুর্যোগ! বিশ্বকর্মা পুজো কি...

অয়ন ঘোষাল: একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা (Depression Line) তৈরি হয়েছে। এর জেরে মঙ্গলবার পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিj আশঙ্কা। দক্ষিণবঙ্গে ৬ জেলায় গতকাল মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। আজ, শুক্রবারও কলকাতা-সহ সমস্ত জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই তিন পশলা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আজ বজ্রপাতের (Thunderstorm) প্রবণতা থাকবে। ফলে, খোলা জায়গায় কাজ করা মানুষজনকে বৃষ্টি আসার আগে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

আরও পড়ুন: Solar Eclipse Effect: কালো ২১? মহালয়ার দিনের সূর্যগ্রহণে বিভিন্ন রাশির উপর পড়ছে ভয়ংকর অশুভ প্রভাব...খুব সাবধান!

উত্তরবঙ্গে

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে ওড়িশা উপকূল পর্যন্ত একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হয়েছে। এর জেরে মঙ্গলবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলায় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দিনের বিভিন্ন সময় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। এর মধ্যে আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলায় শুক্র শনি এবং রবিবার দুই-এক পশলা ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। 

আরও পড়ুন: Shukraditya Rajyoga: একই রাশিতে সূর্য আর শুক্র! অতি বিরল শুক্রাদিত্য যোগে পুজোর আগেই হাতে রাশি-রাশি টাকা ৩ রাশির! কার কার?

দক্ষিণবঙ্গে

দক্ষিণবঙ্গে ৬ জেলায় গতকাল মাঝারি বৃষ্টি হয়েছে। আজ, শুক্রবারও কলকাতা-সহ সমস্ত জেলায় দিনের বিভিন্ন সময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই তিন পশলা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস। শনিবার পর্যন্ত এই বৃষ্টি চলবে। ১৪ এবং ১৫ তারিখ অর্থাৎ, রবি এবং সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ এবং ব্যাপকতা অনেকটাই কমবে। মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে ফের বাড়বে বৃষ্টির পরিমাণ। রান্না পুজো এবং বিশ্বকর্মা পুজোর দিন দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় দিনের যেকোনো সময় হালকা থেকে মাঝারি বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। উপকূল-লাগোয়া দুই জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বেশি থাকবে। আজ দক্ষিণবঙ্গের আকাশ প্রধানত মেঘলা। ফলে গত কয়েকদিন ধরে চড়চড় করে বাড়তে থাকা তাপমাত্রা এবং ভাদ্রের চাঁদিফাটা গরম থেকে আজ কিছুটা রেহাই মিলতে পারে। তবে স্বস্তি মিলবে না। আজ মেঘলা আকাশে গুমোট ঘর্মাক্ত প্যাচপ্যাচে অস্বস্তিতে হাঁসফাঁস করবে দক্ষিণবঙ্গ। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি মিলবে। বৃষ্টি থেমে গেলেই ফের ঘেমে নেয়ে একাকার হবেন দক্ষিণবঙ্গবাসী। 

কলকাতায়

কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের জেলায় জেলায় আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বৃষ্টি আসছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে কোনো কোনো জেলায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে দমকা ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আজ দিনের তাপমাত্রা প্রায় ২ ডিগ্রি এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় ১ থেকে দেড় ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে কলকাতায়। 

আরও পড়ুন: Rahu Gochar 2025: রাহু এখন ভয়ংকর শক্তিশালী, দারুণ কৃপাপূর্ণও! নির্মম রাহুর কল্য়াণে আচমকাই বিপুল সাফল্য এই ক'টি রাশির, টাকাই টাকা...

বজ্রপাতের প্রবণতা

দক্ষিণের পশ্চিমাঞ্চলের জেলায় আজ বজ্রপাতের প্রবণতা থাকবে। ফলে খোলা জায়গায় কাজ করা মানুষকে বৃষ্টি আসার আগে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Tags:
rain with thunderstormssquall frontcumulonimbus cloudMonsoon UpdatesMorning Weather bulletinHeavy rainfallTHUNDERSTORMBengal Weather UpdatesWeather Updatesবৃষ্টিবর্ষাবজ্রপাত
