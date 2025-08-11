English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Bengal Weather Update: উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে অস্বস্তি বাড়বে আজ। মঙ্গলবার ও বুধবার বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি আবহাওয়া দফতরের।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Aug 11, 2025, 11:32 AM IST
Bengal Weather Update: ফের বাড়বে বৃষ্টি! বাংলা-ওড়িশার সমুদ্র উপকূলে জারি সতর্কতা! আজ থেকেই কি ভাসবে রাজ্য?

অয়ন ঘোষাল: উত্তরবঙ্গে (North Bengal) বৃষ্টি হলেও দক্ষিণবঙ্গে (South Bengal) অস্বস্তি বাড়বে আজ। মঙ্গলবার ও বুধবার বাংলা ও ওড়িশা উপকূলের সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। উত্তরবঙ্গে আজ, সোমবার ও আগামীকাল, মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টির (Heavy Rain) সতর্কতা। দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি-- এই চার জেলায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অতিভারী বৃষ্টি হবে ১১ এবং ১২ অগাস্ট। 

সিস্টেম 

বুধবার ১৩ অগাস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। মৌসুমি অক্ষরেখা ফের উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা ফরিদ কোট লুধিয়ানা নাজিমাবাদ শাহজাহানপুর বাল্মীকনগর এবং জলপাইগুড়ির উপর দিয়ে পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

দক্ষিণবঙ্গ 

আজ, সোমবার বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। কিছু জেলার খুব সামান্য অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু'এক পশলা বৃষ্টি হতে পারে। মঙ্গলবার জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি থাকবে; বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায়। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূল ও পশ্চিমের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে উপকূল ও পশ্চিমের দিকের জেলাতে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরো কমবে দক্ষিণবঙ্গে। শুক্র ও শনিবার দক্ষিণবঙ্গের দুয়েক জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে।

উত্তরবঙ্গ 

আজ অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে কালিম্পং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুর জেলাতে। মঙ্গলবার অতি ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তর দিনাজপুর এবং কোচবিহারে। বুধবার উপরের দিকের পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং আলিপুরদুয়ার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। বৃহস্পতিবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু-এক জেলায় ভারী বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এই দুই জেলায়। শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার ও শনিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে দু-এক জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।

কলকাতা 

আজ স্বাভাবিকের উপরে থাকবে তাপমাত্রা। আংশিক মেঘলা আকাশ। বৃষ্টি কম; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির সম্ভাবনা বেশি। আগামী কয়েকদিন কমবে বৃষ্টির সম্ভাবনা। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। ক্রমশ তাপমাত্রা সামান্য বাড়বে; আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি অনেকটা বাড়বে। এই সপ্তাহে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে।

কলকাতার তাপমান 

আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৪ ডিগ্রি। গতকাল  দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়বে। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৪ থেকে ৯৩ শতাংশ। 

সতর্কতা 

দার্জিলিং কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা। সিকিমেও ধসের আশঙ্কা। নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোডে আন্ডারপাস এবং নিচু এলাকার নদী-সংলগ্ন অঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা। ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা তোর্সা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমবে। দার্জিলিং ও পাহাড়ের বিশেষ করে পাহাড়ি রাস্তায় ভারী বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা অনেকটা কমবে।

ভিন রাজ্যে 

সিকিম এবং সংলগ্ন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি সোম এবং মঙ্গলবার অর্থাৎ ১১ এবং ১২ অগাস্ট। ১২ থেকে ১৪ অগাস্ট ওড়িশায় প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। বিদর্ভে ১৩ থেকে ১৪ এবং ছত্তীসগঢ়ে ১৬ অগাস্ট পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা। ১৫ অগাস্ট মধ্যপ্রদেশে অতি ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। বিহারে ভারী বৃষ্টি আজ কাল পরশু অর্থাৎ ১৩ অগাস্ট পর্যন্ত। মধ্যপ্রদেশ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজ ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা।

