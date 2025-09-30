Bengal Weather Update: নবমীতে নিম্নচাপ, দশমীতে দুর্যোগ! পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে সব জেলা...

Bengal Weather Update: নবমীতে নিম্নচাপ, দশমীতে দুর্যোগ! পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে সব জেলা...
West Bengal Weather Update: নবমীতে নিম্নচাপ। দশমীতে দুর্যোগ। আশঙ্কার হাওয়া বদল। দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা দশমী, একাদশীতে। দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি হতে পারে উপকূলের জেলাগুলির পুজোমণ্ডপে। উত্তরবঙ্গে একাদশী ও দ্বাদশীতে দুর্যোগের আশঙ্কা। দশমীতে দক্ষিণবঙ্গে এবং একাদশীতে উত্তরবঙ্গে ঝড় বৃষ্টির দুর্যোগের আশঙ্কা।
অয়ন ঘোষাল: আজ মঙ্গলবার অষ্টমী মূলত আংশিক মেঘলা আকাশ রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি ভোগাতে পারে। আজ অষ্টমীতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয়ভাবে হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে পূর্ব পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলাতে।
আরও পড়ুন:Nadia: পাঁশকুড়ার চিপস কাণ্ডের ছায়া! দোকানদারের 'চোর' অপবাদ, বাড়ি এসে চরম পদক্ষেপ এগারোর বিট্টুর...
নবমীর নিম্নচাপে দশমীতে কলকাতায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় ঝড় ও বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলি জেলাতে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। কলকাতা-সহ সংলগ্ন একাধিক জেলাতে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। কলকাতা, হাওড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, নদিয়া, মুর্শিদাবাদে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। নবমীর রাত থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন। দশমী এবং একাদশী ভারী বৃষ্টিতে ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিম দিকের একাধিক জেলা। শনিবারেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে বেশিরভাগ জেলার বেশ কিছু এলাকাতে। রবিবারে কলকাতায় কার্নিভালের দিন কিছুটা কমবে বৃষ্টি।
উত্তরবঙ্গে:
আজ মঙ্গলবার অষ্টমীতে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা ও মাঝারি বৃষ্টির স্থানীয়ভাবে। বুধবার নবমীতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছু বাড়তে পারে। দশমীতে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। একাদশী ও দ্বাদশী দুর্যোগের আবহাওয়া উত্তরবঙ্গে। দার্জিলিং-সহ ওপরের পার্বত্য পাঁচ জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। শনিবারেও উপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। রবিবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সতর্কবার্তা:
পুজোর মধ্যেই আবার নিম্নচাপ! আজ আন্দামান সাগরে ঘূর্ণাবর্ত ঘনীভূত হবে। এর প্রভাবে মধ্য এবং উত্তর বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি নিম্নচাপ তৈরি সম্ভাবনা কাল ১ অক্টোবর নবমীর দিন। নবমীর নিম্নচাপে পুজোর শেষ পর্যায়ে ভারী বৃষ্টি। নবমীর রাতে হাওয়া বদল। দশমী ও একাদশী ভাসতে পারে কলকাতা-সহ বাংলার বেশ কিছু জেলা। মৎস্যজীবীদের জন্য সতর্কবার্তা ১ অক্টোবর থেকে বুধবার থেকে ৩ অক্টোবর শুক্রবার পর্যন্ত। বাংলা ওড়িশার মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে।
কলকাতা:
সকালের দিকে রৌদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া থাকলেও মাঝে মাঝেই আংশিক মেঘলা আকাশ হতে পারে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। মূলত বজ্রবিদ্যুৎ-সহ স্থানীয় বৃষ্টির আশঙ্কা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে সামান্য সময়ের জন্য। বৃষ্টি হলে সাময়িক স্বস্তি। না হলেই আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বেশি মনে হতে পারে।
আরও পড়ুন:Veteran BJP leader Death: পাঁচবার সাংসদ ও দু'বারের বিধায়ক! প্রয়াত বিজেপির প্রবীণ নেতা, শোকবার্তা মোদীর...
আজ মঙ্গলবার অষ্টমীতে বৃষ্টির সম্ভাবনা কার্যত নেই বললেই চলে। বুধবার নবমীতে ফের বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা সামান্য বাড়বে; একইসঙ্গে অস্বস্তি চরমে উঠবে। নবমীর রাতের পর আবহাওয়ার পরিবর্তন মেঘলা আকাশের সম্ভাবনা। বৃহস্পতিবার দশমীতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। শুক্রবার একাদশীতেও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা কয়েক পশলা। শনিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। রবিবার কার্নিভালের দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে অস্বস্তি বেশি হবে।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.০ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৬৩ থেকে ৯৩ শতাংশ।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)