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সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, দুর্যোগের 'শনির খাঁড়া' দক্ষিণবঙ্গে! জারি অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট

West Bengal Weather Update: বঙ্গোপসাগরে একটি সুস্পষ্ট নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে। এটি রবিবার বিকেলে বালাসোরের কাছে স্থলভাগে ঢুকবে। সমুদ্র উত্তাল থাকায় মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। শনি ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা রয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 04, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 08:09 AM IST
সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, দুর্যোগের 'শনির খাঁড়া' দক্ষিণবঙ্গে! জারি অতি ভারী বৃষ্টির রেড অ্যালার্ট
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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