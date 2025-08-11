West Bengal Weather Update: বৃষ্টি থামতে না থামতেই শিয়রে নিম্নচাপ! ফের বর্ষণে তোলপাড় হবে উত্তর থেকে দক্ষিণ

West Bengal Weather Update: বৃষ্টি থামতে না থামতেই শিয়রে নিম্নচাপ! ফের বর্ষণে তোলপাড় হবে উত্তর থেকে দক্ষিণ
West Bengal Weather Update: শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের দুয়েক জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে
অয়ন ঘোষাল: বুধবার ১৩ আগস্ট উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম মধ্য বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ তৈরির আশঙ্কা। মৌসুমী অক্ষরেখা ফের উত্তরবঙ্গের ওপর দিয়ে বিস্তৃত। এই অক্ষরেখা বাল্মিকী নগর এবং জলপাইগুড়ির উপর দিয়ে পূর্ব ও উত্তর পূর্ব দিকে এগিয়ে অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর জেরে উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি। আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে।
দক্ষিণবঙ্গ
আজ বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে।
মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে ; জলীয় বাষ্প বাতাসে বেশি রয়েছে; বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে নদিয়া উত্তর দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে।
বুধবার দক্ষিণবঙ্গের উপকূলের জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে।
বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকাঝোড়ো বাতাস বইবে।
শনিবার ও রবিবার দক্ষিণবঙ্গের দুয়েক জেলার কিছু জায়গায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি। আংশিক মেঘলা আকাশ এবং অস্বস্তি বাড়বে।
আরও পড়ুন-'ভোট চুরি' রুখতে একজোট বিরোধীদের বিক্ষোভে ধুন্ধুমার! জ্ঞান হারালেন মহুয়া, আটক রাহুল...
আরও পড়ুন-রাস্তায় একটাও কুকুর যেন না থাকে, ৮ সপ্তাহের মধ্যে সব কটাকে তুলে নিয়ে যান: সুপ্রিম কোর্ট
উত্তরবঙ্গ
আজ অতি ভারী / প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা আলিপুরদুয়ার জেলায়। অতি ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং কোচবিহার ও কালিম্পং জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলাতে। ভারী বৃষ্টি উত্তর দিনাজপুর জেলাতে।
মঙ্গলবার প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। অতি ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং এবং কোচবিহার জেলাতে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তর দিনাজপুরে।
বুধবার অতিভারি বৃষ্টির সতর্কতা জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায়। বাকি তিন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি দার্জিলিং কালিম্পং ও কোচবিহার জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
বৃহস্পতিবারে বিক্ষিপ্তভাবে দু এক জেলায় ভারী বৃষ্টি। বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এই দুই জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি।
শুক্রবার থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই উত্তরবঙ্গে। শুক্রবার শনিবার ও রবিবার বৃষ্টির পরিমাণ অনেকটা কমবে উত্তরবঙ্গে। তবে বজ্রবিদ্যুৎসহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি দু এক জায়গায় হতে পারে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল