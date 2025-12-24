Humayun Kabir: গররাজি বাল্যবন্ধুকেই 'পীড়াপীড়ি' করে 'আগুনে' নিশার জায়গায় লড়তে রাজি করালেন হুমায়ুন! কে তিনি?

Humayun Kabir: গররাজি বাল্যবন্ধুকেই 'পীড়াপীড়ি' করে 'আগুনে' নিশার জায়গায় লড়তে রাজি করালেন হুমায়ুন! কে তিনি?
Humayun Kabir New Party: হুমায়ুন কবীর নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টি গঠন করে বালিগঞ্জে নিশা চট্টোপাধ্যায়কে প্রার্থী ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর কিছু ভিডিও নিয়ে বিতর্ক শুরু হতেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিশার নাম বাতিল করা হয়। এরপর নিশার বদলে প্রাক্তন পুলিস আধিকারিক ও নিজের বাল্যবন্ধু আবুল এ হাসানকে বালিগঞ্জের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেন হুমায়ুন।
অয়ন ঘোষাল: সোমবার মুর্শিদাবাদে একের এক চমক দিয়ে নিজের নতুন দলের আত্মপ্রকাশ করেন হুমায়ুন কবীর। নতুন দলের নাম জনতা উন্নয়ন পার্টি। প্রকাশ্যে আনেন প্রার্থী তালিকাও। হুমায়ুনের ১০ জন প্রার্থীর মধ্যে ২ জন হিন্দু মহিলা। হুমায়ুন জানিয়েছিলেন, বালিগঞ্জে লড়বেন নিশা চট্টোপাধ্যায়। মুর্শিদাবাদ বিধানসভায় প্রার্থী মনীষা পান্ডে। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই ভোলবদল হুমায়ুনের। বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদল করে ফেলে জনতা উন্নয়ন পার্টি। নিশা চট্টোপাধ্যায়ের নাম বাতিলের ঘোষণা করেন হুমায়ুন। এর সঙ্গে জানিয়েও দেন, আগামী ৭ দিনের মধ্যেই নতুন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন তিনি।
আরও পড়ুন:Plane Crash: উড়ানের পরই ভেঙে পড়ল বিমান! মুহূর্তে ঝলসে মৃত দেশের সেনাপ্রধান-সহ সবাই, দুর্ঘটনা নাকি অন্তর্ঘাত?
সেই ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার কাটতে না কাটতেই বালিগঞ্জ থেকে নতুন প্রার্থী নাম ঘোষণা করলেন হুমায়ুন কবীর। নতুন প্রার্থীর নাম আবুল এ হাসান। তিনি প্রাক্তন পুলিস আধিকারিক। দেশের বাড়ি মুর্শিদাবাদের রেজিনগর। কলকাতায় বেকবাগানের ফ্ল্যাটে থাকেন। হুমায়ুন কবীরের ছোটবেলার বন্ধু। সকালে কলকাতার ৫ তারা হোটেলে ২ ঘণ্টা বৈঠক। বাল্য বন্ধুকে বালিগঞ্জ কেন্দ্রে নিশার বদলে প্রার্থী করার জন্য পীড়াপীড়ি হুমায়ুনের। দাবি স্বয়ং আবুল এ হাসানের। তিনি রাজনৈতিক লোক নন। রাজনীতির নেতাদের মঞ্চের পিছন দিকে তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ্য। কিছুতেই রাজি হতে চাইছেন না আবুল এ হাসান। নাছোড়বান্দা হুমায়ুন কবীর, খবর সূত্রের।
প্রসঙ্গত, নিশা চট্টোপাধ্যায়কে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বাতিলের সিদ্ধান্তের কারণ হিসাবে হুমায়ুন জানান, প্রার্থী ঘোষণা করার পর রাত থেকে নিশার একাধিক পোস্ট করা রিল ভাইরাল হতে থাকে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যে রিলগুলির শালিনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দলের অন্দরে। বিতর্ক তৈরি হতে থাকে। আর এরপরই হুমায়ুন সিদ্ধান্ত নেন নিশাকে জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী পদ থেকে বাতিল করা হবে।
আরও পড়ুন:Indian Woman Death in Toronto: কানাডার টরন্টোয় বন্ধ ফ্ল্যাটে পড়ে যুবতীর হিমাংশীর এলোমেলো লাশ! আবদুল গফুরই কোথায়, খুঁজছে পুলিস...
আরও জানা যায়, নিশা চট্টোপাধ্যায়ের কিছু পুরনো ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই বিপত্তি শুরু হয়। কানাঘুষো শোনা যায়, নিশাকে নাকি বারে দেখা গিয়েছে, যা দলের ভাবমূর্তির পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে। সেই কারণেই প্রার্থী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হুমায়ুন কবীরের বক্তব্য, 'ওঁর কিছু ভিডিয়ো রয়েছে, যেগুলো দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে পারে। তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)