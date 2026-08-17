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তারাপীঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জের! হোটেল-লজগুলির সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের

Tarapith Hotel Fire: তারাপীঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর নড়েচড়ে বসল বীরভূম জেলা প্রশাসন। আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যায় পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে রামপুরহাটের এসডিও-র নেতৃত্বে একটি বিশেষ অডিট কমিটি গঠিত হয়েছে। সমস্ত হোটেল ও লজের বৈদ্যুতিক পরিকাঠামো এবং অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 05:40 PM IST
তারাপীঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জের! হোটেল-লজগুলির সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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