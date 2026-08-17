/তারাপীঠে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের জের! হোটেল-লজগুলির সুরক্ষা খতিয়ে দেখতে বড় পদক্ষেপ সরকারের

পিয়ালি মিত্র: তারাপীঠের হোটেলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পরই নড়েচড়ে বসল বীরভূম জেলা প্রশাসন। আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর বিপুল ভিড়ের কথা মাথায় রেখে সমস্ত হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস ও হোমস্টের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বড় পদক্ষেপ নেওয়া হলো। রামপুরহাটের এসডিও-র নেতৃত্বে গঠন করা হয়েছে একটি বিশেষ অডিট কমিটি।
কী কী খতিয়ে দেখবে বিশেষ কমিটি?
প্রশাসনের গঠিত এই কমিটি অত্যন্ত কড়াভাবে অনেক বিষয় পরিদর্শন করবে। হোটেলগুলির বৈদ্যুতিক সংযোগ, তারের মান, লোড ক্যাপাসিটি এবং আর্থিং ব্যবস্থা। ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হাইড্র্যান্ট এবং ফায়ার সেফটি এনওসি । দুর্ঘটনা এড়াতে বিল্ডিংগুলিতে জরুরি বহির্গমন পথ যথাযথ রয়েছে কি না। নিরাপত্তার ত্রুটি এড়াতে অবিলম্বে এই জরুরি পরিদর্শন শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। কৌশিকী অমাবস্যার আগে তারাপীঠের হোটেলগুলিতে এই সুরক্ষা যাচাই অভিযানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
কী ঘটেছে তারাপীঠের হোটেলে?
তারাপীঠে একটি হোটেলে হঠাৎই এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে, যার জেরে গোটা চত্বরে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভোরের দিকে আচমকাই আগুন দেখতে পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ও হোটেলকর্মীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি ও ব্যাপক চাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। খবর পাওয়া মাত্রই দ্রুত ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের একাধিক ইঞ্জিন। দমকলকর্মী ও স্থানীয়দের দীর্ঘক্ষণের যৌথ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট বা বৈদ্যুতিক গোলযোগের ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে হোটেলের বেশ কিছু অংশ পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে এবং এই ঘটনায় ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর জখম ও অসুস্থ হয়ে পড়েছেন একাধিক। সামনেই কৌশিকী অমাবস্যা, তার ঠিক আগে এই ধরনের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তীর্থযাত্রীদের নিরাপত্তা ও হোটেলগুলির ফায়ার সেফটি ব্যবস্থা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
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